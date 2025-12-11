Si tienes Green Card y vas a viajar en Navidad ¿puedes ir a tu país?

Suscríbete a nuestros canales

La abogada de inmigración Claudia Cañizares abordó un conjunto de preguntas en el programa Jueves de Inmigración de Noticias Telemundo, enfocándose en temas críticos que afectan a residentes permanentes y solicitantes de ciudadanía en Estados Unidos.

La especialista ofreció detalles sobre las pautas de viaje, las demoras en procesos de naturalización para ciertos grupos, y la evaluación de antecedentes penales.

Viajes de Residentes con Green Card

Respecto a la duda de un residente permanente cuyo país se encuentra en la lista de naciones con restricciones impuestas por Estados Unidos, la abogada confirmó que el portador de la Green Card mantiene su derecho a la movilidad internacional.

No obstante, emitió una recomendación cautelar: aconsejó evitar viajar al país de nacimiento antes de obtener asesoría legal específica.

"Sí, sí puedes viajar porque tú eres residente permanente siempre y cuando, yo no te recomendaría viajar al país de nacimiento. Es decir, por ejemplo, si eres cubano o venezolano, yo te recomendaría que no viajes a Cuba o Venezuela antes de consultar con un abogado de inmigración, pero puedes viajar al resto del mundo," señaló la abogada Claudia Cañizares.

La Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) confiere al Presidente una autoridad migratoria casi ilimitada y altamente discrecional sobre la suspensión o restricción de la entrada de extranjeros. Asi lo reafirmo en su cuenta realDonaldTrump

(Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 212(f): "Siempre que el Presidente determine que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, podrá, mediante proclamación y por el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada)

Ciudadanía y la regla de carga pública

Sobre la suspensión de los procesos de ciudadanía para solicitantes cubanos y venezolanos (que también aplica a Haití), Cañizares indicó que los trámites seguirán paralizados hasta que se inicie una posible demanda colectiva que consiga una orden judicial.

En cuanto a la regla de Carga Pública, la abogada explicó que esta ley ya está codificada en el Immigration Nationality Act (INA), que posee la llamada "Guía de Factores" que evalúa si el aplicante ha estudiado, si tiene trabajo o una oferta de trabajo, la edad, condiciones médicas e historial de haber solicitado ayuda económica.

"Yo le recomendaría a la persona seguir la guía de factores, porque esa es la prueba más completa para determinar si en la entrevista te van a declarar si eres una carga pública o no," aconsejó la especialista.

Finalmente, la experta abordó la complejidad de los antecedentes penales. Explicó que, incluso si el acusado no fue declarado culpable y se llegó a una probatoria para la eliminación de cargos, la admisión del delito ante la fiscalía puede ser considerada como una sentencia por parte de Inmigración, lo que podría requerir un perdón para la aprobación de una solicitud).

