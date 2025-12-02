Orden de Trump afecta la Green Card: el gobierno anuncia cambios en diciembre para seguridad e inmigración

Suscríbete a nuestros canales

Las Green Cards tendrán un proceso más riguroso de seguridad tras la reciente política migratoria del presidente Donald Trump que busca “pausar permanentemente la migración de países del Tercer Mundo”.

Los ciudadanos de 19 países están sujetos a una revisión exhaustiva de sus tarjetas de residencia permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tomó medidas para actualizar la seguridad y se prepara para implementar un nuevo sistema biométrico de entrada y salida a partir del 26 de diciembre.

¿Qué motivó el endurecimiento de las políticas migratorias?

La administración de Donald Trump reformuló la política migratoria después de un tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca, donde falleció un miembro de la Guardia Nacional a manos de un ciudadano afgano.

Este ataque generó una preocupación de seguridad nacional que llevó al gobierno a ordenar una revisión exhaustiva de las Green Cards emitidas a ciudadanos de 19 países.

El USCIS suspendió temporalmente las solicitudes de asilo mientras revisa sus procedimientos de investigación. Las autoridades deben revisar los procesos de investigación y aprobación anteriores por preocupaciones sobre cómo ciertas personas fueron evaluadas bajo procedimientos antiguos.

¿Qué implica la revisión de la Green Card para titulares y aspirantes?

La nueva política afecta tanto a los titulares de la Green Card como a los aspirantes a obtener una. El gobierno ordenó una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia permanente emitidas a ciudadanos de 19 países.

Las personas con solicitudes pendientes de estos países pueden experimentar retrasos o solicitudes adicionales de pruebas.

Los funcionarios de inmigración implementarán nuevos protocolos de selección e investigación de antecedentes. Esto busca fortalecer la seguridad de las Green Cards y abordar las preocupaciones relacionadas con la forma en que pudieron ser evaluadas ciertas personas.

¿Qué naciones enfrentan restricciones migratorias?

Los ciudadanos de Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen están ahora sujetos a una suspensión total de entrada al país.

Además, los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela enfrentan restricciones parciales. Estas incluyen requisitos de visa más estrictos y duraciones limitadas.

