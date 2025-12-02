Policía de Laredo busca personal: pagan vacaciones, aportan 2x1 en retiro con equipamiento completo

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Laredo, Texas, lanzó una convocatoria dirigida a hombres y mujeres que deseen unirse a la agencia de seguridad pública municipal.

El plazo para recibir solicitudes inició el lunes 1 y cierra este jueves 11 de diciembre.

La convocatoria responde a la necesidad de la corporación, que requiere alcanzar un mínimo de 600 elementos para proteger a su población de 300.000 habitantes, ante las numerosas jubilaciones previstas para este mes.

Policía de Laredo busca personal

Los oficiales recibirán un salario de 56.000 dólares anuales desde su primer año en la academia.

Además, gozarán de un esquema de trabajo de tan solo cuatro días a la semana, cumpliendo jornadas de 10 horas.

Detalles de beneficios sociales:

Beneficios de salud de grado premier para el oficial y toda su familia.

El gobierno aporta dos tantos a la cuenta de retiro del trabajador por cada uno que el empleado aporte.

Las vacaciones y días por enfermedad son pagados.

Se proporciona todo el equipo de trabajo necesario, incluyendo pistola, rifle y uniformes.

Ofrecen incentivos y motivación para la educación superior y la realización de cursos especiales.

Los interesados deben cumplir con las normas mínimas de la policía y acceder al sitio electrónico del Departamento de Recursos Humanos para solicitar el examen escrito de ingreso. El enlace directo para aplicar es: https://www.governmentjobs.com/careers/laredo/jobs/5142975/police-entrance-exam-application

Puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube