Accidentes de tránsito en EEUU: entiende cuándo y cómo hacer el reporte al DMV

Aunque no todos los accidentes de tránsito en Estados Unidos (EEUU), tienen que ser reportados al DMV, los conductores están legalmente obligados a reportar un accidente, si se cumplen con ciertos criterios.

Esto puede ser necesario aun cuando se trata de choques menores o leves.

Entonces, se debe notificar al DMV si el accidente resultó en uno o más de los siguientes (usando el ejemplo de California y umbrales comunes):

Cuando hay daños materiales: si provocó daños a la propiedad o vehículos que superan un monto específico, generalmente entre $500 y $1,000, lo cual varía en algunos estados.

Cuando hay lesiones personales: si causó una lesión a cualquier persona involucrada, incluso si parece menor, como un latigazo cervical.

Cuando ocurre una muerte: si el accidente causó la muerte de cualquier persona.

Además, se debe tener claro que existe un plazo habitual para presentar el reporte, generalmente dentro de los 10 días posteriores al accidente, aunque esto puede variar, dependiendo del estado.

Por ejemplo, en el caso de Oregón se otorgan unas 72 horas.

Ten en cuenta que, si estás obligado a reportar el accidente y no lo haces dentro del plazo establecido, tu licencia de conducir podría ser suspendida o podrías enfrentar otras sanciones administrativas y legales, además de complicar cualquier reclamo de seguro.

La forma correcta de hacer el reporte

El proceso se realiza llenando un formulario oficial de reporte de accidente y seguro, siendo el más conocido el Formulario SR-1, como en el caso de California.

Para completar la información se puede requerir todo lo siguiente:

Nombres, direcciones, fechas de nacimiento, y números de licencia de conducir de todos los conductores involucrados.

Marca, modelo, año, color, número de placa y VIN (Número de Identificación del Vehículo) de cada vehículo.

Nombre de la compañía de seguros y número de póliza del seguro de todos los conductores.

Fecha, hora y ubicación exacta (intersecciones, marcadores de milla, puntos de referencia).

Describe cualquier lesión y el alcance de los daños a los vehículos y otras propiedades.

Nombres y números de placa de los oficiales que respondieron y datos de contacto de cualquier testigo.

Toma fotos o videos de los daños, las placas y la escena.

Luego de completar el formulario con la mayor precisión posible, debe firmarlo.

Generalmente se puede presentar a través de la Oficina Virtual del DMV de su estado o enviando una copia física por correo a la dirección designada para los registros de accidentes del DMV de tu estado.

