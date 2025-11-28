¡Los Ángeles en alerta! Robo de autos con estas herramientas electrónicas prende las alarmas: así puedes evitarlo

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), puede que su vehículo no esté tan seguro como cree, actualmente hay una ola de robos de los que debe estar al tanto y tomar medidas para no convertirse en una víctima más.

Autoridades policiales han dado a conocer que en algunos ladrones están delinquiendo en la ciudad, haciendo uso de tabletas y antenas para robar vehículos sin llave o con arranque por botón.

Contexto de la alerta de robo

En un reciente hecho, un grupo de individuos enmascarados accedió por la fuerza a dos vehículos que se encontraban en las entradas de dos viviendas distintas de Anaheim Hills y se los llevaron, según el Departamento de Policía de Anaheim.

El portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, Mark Sutter, señaló que en ambos robos, los presuntos ladrones utilizaron herramientas electrónicas para seleccionar y robar coches de gama alta.

Resulta que, después de obtener acceso rompiendo una ventana, los individuos enmascarados conectaron una tableta al sistema informático del coche para reprogramarlo, lo cual hicieron con éxito.

Y que estos no son casos aislados, el departamento está observando una tendencia en este tipo de robos que se centran en vehículos más nuevos, tales como:

Dodge Challenger o el Ford F-150 Raptor

Señalan que, estos son vehículos que cuentan con una función de sobrealimentación, una función que fuerza la entrada de más aire en el motor, lo que genera más potencia.

Recomendaciones para dueños de coches en Los Ángeles

Sin embargo, aunque el acceso a dichas herramientas se inevitable, hay medidas que los propietarios pueden tomar para proteger sus vehículos.

Entre los métodos tradicionales está el aparcar su coche en un garaje y colocar un bloqueo en el volante del vehículo.

Tenga en cuenta que, incluso están accediendo por medio de la señal del mando a distancia, a través de una antena.

Recordemos que muchos vehículos nuevos tienen un sistema de entrada sin llave a distancia en el que un llavero emite una señal que desbloquea la puerta del coche.

Esto s posible, gracias a que el llavero emite una señal constantemente, de forma similar a una tarjeta de débito.

Los ladrones se aprovechan de dicha señal acercándose a la casa con una antena, al captarla y amplificarla para poder desbloquear el vehículo.

Dicho método de robo puede tardar menos de 60 segundos en ejecutarse.

Los expertos sugieren mantener los llaveros cerca del centro de la casa para que la señal sea más difícil de captar.

Es decir, evitar que el lugar en el que se colocan las llaves sea cerca de la entrada de la casa, en donde generalmente suelen colocarse para una mejor accesibilidad.

También puede debilitar la señal comprando una bolsa o caja bloqueadora de señales para guardar el llavero.

Además, tenga en cuenta que, si desea detener por completo la señal del llavero, puede desactivar la función.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube