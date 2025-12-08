Efecto televisión: la serie de HBO que desató las búsquedas en Google de un ansiolítico y sus efectos

Suscríbete a nuestros canales

El impacto de las series de televisión de alto perfil trasciende las pantallas, al punto de modificar las tendencias de búsqueda en internet sobre salud y medicamentos.

Tal es el caso de una popular serie que ha sido identificada como la responsable de un incremento masivo en las búsquedas en Google del fármaco lorazepam, un medicamento ansiolítico conocido comercialmente como Ativan.

Este fenómeno resalta la creciente influencia de la ficción en la percepción y la curiosidad del público sobre los tratamientos psiquiátricos.

La serie de HBO que desató las búsquedas en Google de un ansiolítico

El lorazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y es comúnmente recetado para el tratamiento de la ansiedad, el insomnio y ciertos tipos de convulsiones.

La investigación publicada en JAMA Health Forum revela que la serie The White Lotus provocó un aumento de 1,6 millones de búsquedas adicionales en Google sobre el medicamento en EEUU durante 12 semanas.

Según sus resultados, esta oleada de curiosidad evidencia los peligros de mostrar el uso de benzodiacepinas sin riesgos en pantalla y cómo puede amplificar el interés por determinados fármacos, reseñó La Razón en su sitio web.

Amaia Bacigalupe, profesora de Sociología e investigadora principal del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico-OPIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), dice que el diseño del estudio es "adecuado para su pregunta de investigación".

Además, añadió que comparar el interés por el lorazepam con otros ansiolíticos como alprazolam y clonazepam "le aporta validez metodológica, ya que permite sostener que The White Lotus tuvo un efecto solo sobre las búsquedas relacionadas con lorazepam".

Expertos en salud han recordado a la población que el lorazepam es un medicamento de uso controlado que requiere prescripción médica.

La automedicación, especialmente con ansiolíticos, puede llevar a la dependencia y efectos adversos graves.

El interés generado por la televisión debe ser un punto de partida para una conversación profesional con un médico, y no para la adquisición o el consumo por cuenta propia.

