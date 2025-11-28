Texas restringe a inmigrantes: descubre por qué menos tienen acceso al derecho de comprar y mantener su vehículo al día

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, Estados Unidos (EEUU), las medidas anti-inmigración impulsadas desde la administración de Donald Trump están limitando el acceso a beneficios y derechos que los inmigrantes antes daban por sentados.

Aquellos de la comunidad, especialmente los que no cuentan con un estatus legal, ahora tampoco podrán comprar o gestionar que los vehículos a su nombre estén al día con la ley.

Se trata de una serie de reglas estatales que entraron en vigor recientemente en el estado y que afecta directamente a todos los inmigrantes que no se encuentran regularizados.

Resulta que, desde el 18 de noviembre, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) exige que solo se acepten identificaciones que certifiquen un estatus migratorio legal para poder registrar o renovar un vehículo.

La medida incluso excluye a quienes están en proceso de asilo o con estatus incierto bajo programas como DACA.

Impacto: nuevos requisitos para registro vehicular

En Texas han actualizado sus políticas para el registro de vehículos, restringiendo los documentos válidos a aquellos que comprueben un estatus legal.

Indican que, a partir de ahora, solo se aceptan identificaciones que estén vigentes. Es decir, estas incluyen:

Pasaportes estadounidenses, licencias de conducir válidas, credenciales de las fuerzas armadas y documentos del Departamento de Seguridad Nacional.

Entonces, ahora, los pasaportes extranjeros sin visa vigente o sin permiso de residencia ya no serán aceptados, limitando el acceso al trámite para miles de migrantes.

Aseguran que el objetivo es que todas las personas que registren vehículos tengan documentos válidos y sigan la ley.

Esto se convierte en un bloqueo directo para registrar un auto, pero no solo eso, además imposibilita realizar renovaciones del registro.

Por lo que ahora menos personas podrán comprar vehículos, lo cual afectará impuestos, ventas de seguros y la cadena productiva que gira alrededor de los autos, incluyendo reparación y autopartes.

Los detractores consideran que la medida refleja una política migratoria restrictiva que afecta directamente la vida cotidiana y la libertad de movimiento de miles de familias migrantes en Texas.

Lo que se viene:

Se ha dado a conocer que el gobierno de Texas ha anunciado que pronto otorgará a policías de tránsito la facultad para realizar revisiones migratorias durante paradas por infracciones menores.

Situación que genera preocupación entre comunidades migrantes sobre posibles detenciones y sanciones conectadas al estatus migratorio.

