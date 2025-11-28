¡Revisa tu refrigerador! Retiran varios productos de queso del mercado por pruebas positivas a la peligrosa bacteria mortal

Autoridades sanitarias han informado sobre el retiro voluntario de productos de queso tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en exámenes realizados a lotes específicos.
La medida busca prevenir posibles infecciones en los consumidores que adquieran estos artículos. Empresas involucradas han iniciado el proceso de retiro de estantes en comercios.
La información proviene del portal web de Telemundo, que detalla el anuncio de la FDA sobre esta acción de la compañía The Ambriola Company.
Los productos alcanzados por el retiro incluyen variedades de queso Pecorino Romano rallado de marcas como Locatelli, Boar's Head, Member's Mark, Ambriola y Pinna. Estos se distribuiron a tiendas minoristas y distribuidores en todo el país entre el 3 y el 20 de noviembre de 2025, con procesamiento en instalaciones de West Caldwell, Nueva Jersey.
Lista detallada de productos retirados
Locatelli Pecorino Romano rallado, 113 g (4 oz), fechas de vencimiento: 03/05/26, 10/05/26, 17/05/26
Locatelli Pecorino Romano rallado, 227 g (8 oz) taza, fechas: 06/04/26, 11/04/26, 12/04/26, 15/04/26, 17/04/26, 05/05/26, 06/05/26, 07/05/26, 10/05/26, 12/05/26, 14/05/26, 17/05/26
Pecorino Romano rallado Cabeza de Jabalí, 170 g taza, fechas: 04/03/26, 12/03/26
Pecorino Romano Member's Mark, bolsa de 1.5 lb, fechas: 25/03/26, 30/03/26, 05/04/26
Pecorino Romano rallado Locatelli, fechas: 04/03/26, 06/03/26, 11/03/26, 13/03/26
Pecorino Romano rallado Ambriola, fechas: 28/02/26, 04/03/26, 11/03/26
Pecorino Romano rallado Pinna, fecha: 11/03/26
Pecorino Romano rallado Cabeza de Jabalí, bolsa, fechas: 03/03/26, 03/12/26
Los consumidores deben desechar los productos o devolverlos al punto de compra para reembolso. La empresa suspendió producción y trabaja con la FDA en revisión de saneamiento. Contacto: 1-800-962-8224, lunes a viernes, 9:00 am a 4:00 pm hora del este
