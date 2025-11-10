FDA lanza advertencia urgente por fórmula infantil contaminada: revisa si tienes este producto en casa

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud de Illinois encendieron las alarmas tras confirmar que una fórmula infantil retirada del mercado está vinculada con casos de botulismo en dos bebés del estado.

La advertencia se extiende a nivel nacional, pues la misma marca se relaciona con al menos 11 casos sospechosos en nueve estados más, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El Departamento de Salud Pública de Illinois informó el sábado sobre la retirada de dos lotes de ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, e instó a los padres a dejar de usarla de inmediato hasta nuevo aviso.

Los productos afectados corresponden a los lotes 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2, ambos con fecha de consumo preferente “1 de diciembre de 2026”.

Casos confirmados en Illinois y otros estados

Los dos bebés afectados en Illinois consumieron la fórmula en polvo antes de presentar síntomas compatibles con botulismo, una enfermedad grave causada por una toxina bacteriana que ataca el sistema nervioso.

Entre los síntomas más comunes se encuentran parálisis muscular, dificultad para respirar, debilidad extrema, fatiga y problemas digestivos.

La FDA señaló que los casos sospechosos se extienden a Arizona, California, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington, donde los bebés también habrían ingerido la misma fórmula.

Las autoridades de Illinois no revelaron información sobre el estado de salud de los niños afectados ni sus lugares de residencia.

Sin embargo, advirtieron que la fórmula contaminada puede seguir disponible tanto en tiendas físicas como en línea, debido a que la marca ByHeart representa apenas el 1% del mercado nacional de fórmulas.

Llamado urgente a los padres y cuidadores

Las autoridades sanitarias exhortan a revisar inmediatamente los envases y evitar el consumo de cualquier fórmula ByHeart perteneciente a los lotes retirados.

Se recomienda contactar a un pediatra o centro médico de inmediato si un bebé presenta síntomas como debilidad, llanto débil, falta de apetito o dificultad para respirar.

La FDA y el Departamento de Salud Pública de Illinois trabajan en conjunto para identificar el origen exacto de la contaminación y garantizar que los productos afectados sean retirados por completo del mercado.

