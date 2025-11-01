Alerta de la FDA en EEUU: la razón del retiro de un conocido medicamento para la hipertensión

Suscríbete a nuestros canales

Resulta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ha emitido una retirada de un medicamento para la presión arterial y el trastorno de estrés postraumático (TEPT),

Esto, debido a la presencia de un elemento perjudicial para la salud, esta vez se trata de un químico que es potencialmente cancerígeno.

¿Cuál es el medicamento y cuál es el problema?

Se trata de un retiro de Clase II (Class II Recall) e involucra las cápsulas de Prazosin Hydrochloride fabricadas por Teva Pharmaceuticals USA y distribuidas por Amerisource Health Services.

Esto, de 1 mg, 2 mg y 5 mg.

Clorhidrato de prazosina, cápsulas de 1 mg, número de retiro del mercado D-0104-2026 (181,659 botellas)

Clorhidrato de prazosina, cápsulas de 2 mg, número de retiro del mercado D-0105-2026 (291,512 botellas)

Clorhidrato de prazosina, cápsulas de 5 mg, número de retiro del mercado D-0106-2026 (107,673 botellas)

Tenga en cuenta que, los retiros de clase II significan que el uso o la exposición al producto pueden causar consecuencias adversas a la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves a la salud es remota.

El retiro involucra más de 580.000 botellas.

La impureza encontrada es la N-nitroso Prazosin impurity C.

El retiro fue provocado por pruebas que indicaron que el nivel de cierto tipo de nitrosamina estaba por encima del límite de ingesta aceptable del Enfoque de Categorización de Potencia Carcinogénica (CPCA) para los lotes especificados anteriormente.

Qué debe hacer si está tomando el medicamento

Si usted o alguien que conoce está tomando Prazosin Hydrochloride, la recomendación de salud pública es:

No deje de tomar el medicamento inmediatamente sin consultar a un profesional, ya que suspender repentinamente los medicamentos para la presión arterial puede ser peligroso.

Verifique el número de lote en su botella de medicamento contra los números de lote mencionados en los informes.

Contacte inmediatamente a su médico o farmacéutico para determinar si su medicamento se encuentra entre los lotes retirados y para discutir un medicamento alternativo.

Tenga en cuenta que la agencia añadió que continúa trabajando con los fabricantes para determinar la fuente de la contaminación y garantizar la seguridad de los medicamentos en circulación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube