¡Prepara tus maletas! Estos son los días festivos en EEUU para el 2026

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido el calendario oficial que establece los once días festivos federales para el año 2026, ofreciendo a los ciudadanos pausas importantes para el descanso, el viaje y la celebración de las tradiciones nacionales.

Estos días, reconocidos por ley, brindan una oportunidad a los estadounidenses para conmemorar eventos históricos y culturales, además de honrar a quienes sirvieron al país.

Es fundamental que los trabajadores tomen nota de estas fechas, ya que varios de estos feriados federales caerán en lunes o viernes, generando estratégicos fines de semana largos, aunque las leyes laborales (FLSA) no exigen un pago adicional a los empleadores por trabajar en estas jornadas.

Feriados

Los feriados federales del 2026 son:

Jueves 1 de enero: Día de Año Nuevo (New Year’s Day).

Lunes 19 de enero: Día de Martin Luther King, Jr.

Lunes 16 de febrero: Día de los Presidentes (Washington’s Birthday).

Lunes 25 de mayo: Día de los Caídos (Memorial Day).

Viernes 19 de junio: Día de la Liberación (Juneteenth National Independence Day).

Viernes 3 de julio: Día de la Independencia (Independence Day), se observa este día dado que el 4 de julio cae sábado.

Lunes 7 de septiembre: Día del Trabajo (Labor Day).

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (Columbus Day).

Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos (Veterans Day).

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Christmas Day).

El calendario muestra una distribución variada de los días festivos a lo largo del año, lo que permite a las familias planificar sus actividades con anticipación.

Mientras que fechas como el Día de Martin Luther King Jr., el Memorial Day y el Labor Day garantizan fines de semana de tres días, la observancia del Día de la Independencia en viernes y el de Navidad también en viernes en 2026, facilitan pausas extendidas.

Además de estas fechas federales, las autoridades recuerdan que cada Estado tiene la potestad de agregar sus propios feriados locales. Estos días conmemorativos generan un impacto significativo en el tráfico de viajes y en las economías locales, impulsando el consumo interno.

