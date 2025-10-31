Seguro Social EEUU: ¿Quién puede ayudarte a gestionar tus beneficios en caso de enfermedad?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos implementa un importante programa para garantizar que los beneficios monetarios lleguen y se administren correctamente a quienes enfrentan dificultades para manejar sus propias finanzas.

Ante circunstancias inesperadas como una enfermedad, discapacidad o el avance de la edad, la SSA ofrece la figura oficial del Representante del Beneficiario, un administrador de confianza, generalmente un familiar o amigo cercano, o en su defecto una organización cualificada.

Según informa El Vocero, la principal responsabilidad del representante es utilizar los pagos mensuales exclusivamente para cubrir las necesidades básicas del titular del beneficio, como alimentación, vivienda, vestimenta y atención médica, asegurando así su bienestar general.

Consejos

La SSA enfatiza que la planificación anticipada resulta clave. El beneficiario tiene la opción de nombrar de forma preventiva hasta tres contactos de confianza que la agencia consideraría como posibles representantes si, en el futuro, se determina que el titular no puede gestionar sus fondos.

Esta designación previa no implica la pérdida inmediata del control financiero; la SSA solo activa el rol del representante tras evaluar y dictaminar que el beneficiario carece de la capacidad adecuada para administrar sus recursos.

El proceso para asumir o solicitar este rol es accesible a través del número 1-800-772-1213 y requiere que el solicitante demuestre aptitud, se comprometa a llevar un registro detallado del uso de los fondos y notifique a la agencia cualquier cambio que afecte la elegibilidad del beneficiario.

