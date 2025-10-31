¡Hasta $100,000 para tu casa! Conoce el programa que ayuda a neoyorquinos a cubrir la inicial para su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York implementa un programa dirigido a quienes buscan comprar una vivienda, proporcionando asistencia financiera significativa para el pago inicial o los costos de cierre. Esta iniciativa permite que compradores calificados accedan a montos de hasta $100,000, facilitando la adquisición de viviendas unifamiliares o multifamiliares.

Maria Torres-Springer, comisionada del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD), enfatizó el impacto del programa:

"El programa HomeFirst es una herramienta fundamental dentro del trabajo que HPD hace para ayudar a las familias de bajos ingresos a lograr el sueño de la casa propia"

Wilber Quispe, un beneficiario del programa, quien relató su experiencia de la siguiente manera:

“Para ser sinceros, sin ese programa no hubiéramos podido comprar esta casa, porque apenas teníamos el 10% y si le sumamos los gastos de cierre, que fueron unos... 10,000 dólares, entonces nos hubiéramos quedado solo con el 5% de la inicial y el sueño de tener casa se hubiera ido”, expresó Quispe.

Requisitos para calificar en el programa

Para ser beneficiario, el comprador debe reunir una serie de condiciones específicas. En primer lugar, debe ser comprador primerizo y completar un curso de educación para compradores impartido por una agencia acreditada por el Departamento de Vivienda y Preservación. Además, es indispensable contar con fondos propios para aportar al menos el 3% del precio de compra como pago inicial.

Los solicitantes deben cumplir con criterios de ingreso familiar, no excediendo el 120% del ingreso medio del área (AMI), con límites que varían según el tamaño del hogar. Igualmente, la vivienda debe estar ubicada en uno de los cinco condados de la ciudad y cumplir con los estándares de calidad establecidos.

Procedimiento para acceder a la ayuda

El proceso inicia con la verificación de elegibilidad a través de una agencia de asesoramiento local. Tras completar exitosamente el curso para compradores, se obtiene un certificado válido por seis meses, renovable por el mismo período, que autoriza a acceder al préstamo condonable.

Posteriormente, el comprador debe presentar este certificado a un prestamista para la aprobación previa del préstamo hipotecario. Luego, debe trabajar con un agente inmobiliario acreditado para buscar una vivienda que cumpla con los límites de precios estipulados por el programa, y avanzar con la negociación del contrato de compra y la contratación de asesoría legal.

Agencias de asesoramiento

Estas agencias certificarán la elegibilidad de ingresos para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial, asesorarán a los consumidores sobre los requisitos del programa, certificarán la finalización de las clases de educación para compradores de vivienda y los remitirán a prestamistas participantes para la preaprobación. Comuníquese con cualquiera de las siguientes agencias de asesoramiento:

Bronx

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Bronx (Bronx NHS CDC, Inc.

1451 East Gun Hill Road, 2.º piso, Bronx, NY 10469 Tel.: 718-881-1180

NHSNYC-TWU

2475 Westchester Avenue Bronx NY 10461 Tel: 718-502-3300



Brooklyn

MHANY Management Inc.

470 Vanderbilt Avenue Brooklyn, NY 11238 Tel: 718-246-8080

NHS of Brooklyn CDC, Inc.

2806 Church Avenue Brooklyn, NY 11226 Tel: 718-469-4679

IMPACCT Brooklyn

1000 Dean Street, Ste 420 Brooklyn, NY 11238 Tel: 718-522-2613 x315

Servicios de Vivienda Vecinal de Brooklyn Bedford Stuyvesant CDC

506 MacDonough Street, 1er piso Brooklyn, NY 11233 Tel: 718-919-2100

Vecinos Ayudando a Vecinos

621 DeGraw Street Brooklyn, NY 11217 Tel: 718-237-2017 x151

Manhattan

Corporación de Desarrollo Abisinio

Torres Abisinias Programa HELP de Vivienda Propia 50 West 131st Street, Nivel Inferior Nueva York, NY 10037 Tel: 646-442-6545

Congregaciones de Harlem para el Mejoramiento de la Comunidad

256 West 153rd Street Nueva York, NY 10039 Tel: 212-281-4887 x231

Centro de Vivienda Propia de la NHS de la Ciudad de Nueva York,

306 West 37th Street, piso 11, Nueva York, NY, 10018. Tel.: 718-732-8100.

Asian Americans For Equality,

2 Allen Street, 7.º piso, Nueva York, NY 10002. Tel.: 212-964-2288.

Housing Partnership Development Corporation,

253 West 35th Street, 3er piso, Nueva York, NY 10001. Tel.: 646-217-3392.



Reinas

Asian Americans For Equality

133-29 41st Avenue, Suite 201 Flushing, NY 11355 Tel: 718-961-0888

Corporación Comunitaria Margaret

325 Beach 37th Street Far Rockaway, NY 11691 Tel: 718-471-3724

Centro de Salud Pública de Queens (NHS of Queens CDC, Inc.)

60-20 Woodside Avenue, 2.º piso. Woodside, NY 11377 Tel.: 718-457-1017

Chhaya CDC,

37-43 77th Street, 2.º piso, Jackson Heights, NY 11372. Tel.: 718-478-3848, ext. 12.

Servicio Nacional de Salud de Jamaica,

89-70 162nd Street, Jamaica, NY 11432. Tel.: 718-291-7400.



Isla de Staten

Vecindario por un Futuro Sostenible Inc.

192 Corson Avenue Staten Island, NY 10301 Tel: 718-313-4890

Centro Comunitario de Desarrollo Local de Northfield

160 Heberton Avenue Staten Island, NY 10302 Tel: 718-442-7351



Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube