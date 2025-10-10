¡Escándalo en Alabama! Decoración de Halloween en casa de sheriff desata polémica

Suscríbete a nuestros canales

El sheriff Paul Burch, del condado de Mobile, Alabama, enfrenta duras críticas por una polémica decoración de Halloween en el jardín de su casa. La exhibición que adorna los espacios representa una supuesta redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un video que se ha viralizado muestra los esqueletos falsos con ponchos y sombreros mexicanos intentan escalar una cerca mientras son perseguidos por otros con camisetas de ICE.

Esta peculiar exhibición frente a la casa del sheriff Burch ha provocado la ira en redes sociales y en grupos de interés hispanos de Alabama. La comunidad calificó el hecho de "insensible" ante la difícil situación que enfrentan los inmigrantes.

¿Por qué esta decoración es tan polémica?

Recientemente, el sheriff Burch defendió a sus agentes tras golpear a un hombre identificado como Henry Castillo. Un video mostró al ciudadano de ascendencia latina recibiendo golpes mientras dos agentes lo sujetaban, con la excusa de que se resistía al arresto.

La vecina Whitney Newman, a través de Facebook, declaró que es "decepcionante ver a nuestro alguacil electo usar su propio patio delantero para burlarse y deshumanizar a un grupo de personas". Añadió que, al venir de un oficial de la ley, el hecho "lo empeora exponencialmente".

¿Qué declaró la esposa del sheriff sobre la decoración?

Michelle Dukum, esposa del sheriff Paul Burch, se defendió de las críticas. La esposa, quien tiene raíces cubanas, declaró: “todos los años, hago decoraciones de halloween con un tema de actualidad en mi casa”. Aseguró que decora su casa con un tono irónico cada año.

Sin embargo, voces críticas señalan que, al ser la propiedad de un funcionario público, la decoración de Halloween en casa de sheriff crea un conflicto.

La imagen de esqueletos con atuendos hispanos persiguiéndose con agentes de ICE es sensible y más en estos momentos. Esto representa un mensaje irrespetuoso para la comunidad latina, a la que la esposa del sheriff pertenece.

