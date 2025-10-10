Canonización del Dr. José Gregorio Hernández: los venezolanos en Orlando preparan estas actividades

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad venezolana del centro de la Florida y áreas aledañas se prepara para una gran celebración religiosa. El motivo es la canonización de los beatos San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles, que se realizará el mismo día en el Vaticano.

La invitación es abierta a quienes deseen unirse y se encuentren residenciados en zonas o estados vecinos, para participar en tan significativa actividad.

El evento principal en Florida Central será una misa de acción de gracias y vigilia. La eucaristia busca mantener viva la espiritualidad de la comunidad. El lugar de encuentro es el Southport Park en Orlando, Florida.

¿Cuándo y dónde será la misa en Orlando?

La misa en honor a San José Gregorio y Santa Madre Carmen se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m.

La ubicación es Southport Park, en la dirección 3500 Barstile Street, cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando en un espacio abierto.

Un portavoz de la actividad, según una publicación de Instagram del 7 de octubre de 2025, extendió la invitación a la comunidad venezolana e hispana que quiera unirse. Se espera la asistencia de personas de Tampa, Jacksonville, Melbourne y Daytona. Se recomienda llegar temprano al lugar.

¿Habrá otras actividades y cómo se puede colaborar?

Además de la Santa Misa y la vigilia, el evento incluirá un compartir entre la comunidad venezolana. La reunión busca fortalecer los lazos en el seno de la comunidad.

Quienes deseen apoyar o traer algunas delicias venezolanas pueden coordinar con la oficina del Padre Palmar. La colaboración se destinará a la Fundación Virgen de Coromoto, una obra que apoya a la comunidad.

