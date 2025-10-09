Aumento histórico en Nueva York: este será el monto del bono semanal por desempleo a partir de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El incremento de la tasa del seguro de desempleo ha sido confirmado por las autoridades estatales, quienes informaron que los pagos semanales subirán de 504 a 869 dólares a partir de la próxima semana. La medida beneficiará a miles de trabajadores desempleados que enfrentan dificultades económicas mientras buscan reintegrarse al mercado laboral.

La Comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon, declaró acerca del aumento del seguro de desempleo:

"Aumentar la prestación máxima semanal del seguro de desempleo ayudará enormemente a los neoyorquinos que enfrentan la pérdida de empleo. Este aumento histórico permitirá que más personas lleguen a fin de mes cuando más lo necesitan y pondrá dinero directamente en manos de quienes se quedaron sin trabajo por causas ajenas a su voluntad" , declaró Reardon.

Deuda saldada y alivio económico

A principios de este año, los legisladores estatales incluyeron el pago total de la deuda en el presupuesto, monto que fue saldado en junio. Hasta entonces, Nueva York figuraba entre los pocos estados que aún adeudaban fondos federales vinculados al desempleo generado por la emergencia sanitaria de pandemia, tras no haber empleado recursos del estímulo económico federal para ese fin.

Rich Maroko, presidente del Hotel and Gaming Trades Council, expresó que:

"El aumento en los beneficios semanales es un cambio radical para los trabajadores del sector hotelero, donde uno de cada seis miembros queda desempleado en algún momento del año. Con el alquiler promedio muy alto, el beneficio anterior no era suficiente para cubrir necesidades básicas. Este aumento hasta 869 dólares marcará una diferencia significativa para los trabajadores hoteleros." expresó Maroko.

Impacto del nuevo aumento

La Comisionada Laboral estatal, Roberta Reardon, destacó que el aumento aplicará a partir de los pagos emitidos la semana del 13 de octubre.

Según las autoridades, muchos beneficiarios notarán un aumento en sus pagos, incluso si actualmente no perciben la tarifa máxima, dado que el cálculo del beneficio semanal se establece con base en los ingresos obtenidos durante un período previo.

Si desea conocer los pasos para solicitar el seguro de desempleo en el estado de New York vea el siguiente video.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube