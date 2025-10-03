Cuatro tipos de multas de estacionamiento en Nueva York: puedes pagarla a través de una App

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Nueva York existen varios tipos de multas que el conductor o infractor debe cancelar dentro del tiempo estipulado, por lo que debe consultar los datos en el sistema debido a que tardan en parecer.

Si usted recibió algunos de los siguientes tipos de multa:

Multa de estacionamiento

Violación de cámara de velocidad en zona escolar

Violación de la cámara de luz roja

Violación de la cámara del carril bus

El conductor debe pagar su multa dentro de 30 días para evitar sanciones.

Las multas tardan en aparecer en el sistema, por esa razón, si usted no ve su multa, vuelva a consultarla en unos días. Una opción es pagar por adelantado con solo ingresar su número de infracción.

Existen cuatro formas de realizar el pago: una es por la App

Pagar el ticket en línea

Pagar con la aplicación móvil: debe descargar la aplicación NYC Pay or Dispute. Puede pagar sus boletos con tarjeta de crédito o débito, PayPal o Venmo, o a través de su cuenta bancaria (eCheck).

Aprenda a pagar por correo

Aprenda a pagar en persona. Los centros Comerciales del Departamento de Finanzas y las Oficinas del Sheriff, ubique el municipio más cercano a su ubicación: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island.

Para un Ticket de disputa use la App

Si usted desea disputar una multa, solicite una audiencia dentro de los 30 días para evitar sanciones.

Puede completar el proceso de disputa completamente en línea o por correo postal. No necesita presentarse en persona. También puede hacerlo por la aplicación móvil.

Consultar el estado del ticket

Puede verificar el estado del pago de su multa de estacionamiento, disputarla o apelarla en línea.

También usted puede:

Comprobar si sus vehículos tienen otras multas .

. Ver el monto total que debe.

Obtener una copia de su multa de estacionamiento.

Visite nuestra sección Servicios

