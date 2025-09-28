¿Cómo evitar que te lleguen multas tras vender tu auto en California? La respuesta está en un trámite clave

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) exige que, tras la venta o transferencia de un automóvil, los propietarios presenten un Aviso de Transferencia y Liberación de Responsabilidad (NRL, por sus siglas en inglés).

Este trámite es fundamental para notificar oficialmente que el vehículo cambió de dueño y que el vendedor ya no tiene responsabilidad sobre infracciones de tránsito, estacionamiento o demandas civiles relacionadas con el auto después de la fecha de venta.

Documentos y datos que exige el DMV

Para completar el NRL, el vendedor debe reunir información básica pero obligatoria. Entre los requisitos figuran:

Nombre y dirección del nuevo propietario.

Número de matrícula del vehículo.

Últimos cinco dígitos del número de identificación vehicular (VIN).

Lectura del odómetro a la fecha de venta o transferencia.

Nombre y dirección del vendedor o arrendatario.

Fecha exacta de la operación.

El sistema en línea del DMV permite ingresar esta información de manera rápida. Al finalizar, el usuario recibe una confirmación que puede imprimirse como respaldo.

Cabe destacar que, aunque el aviso protege al vendedor de futuras sanciones, no constituye una transferencia de propiedad en sí.

El registro pasa oficialmente al nuevo dueño solo cuando éste presenta ante el DMV la solicitud de transferencia completa junto con el pago de las tarifas correspondientes.

Protección legal y límites del aviso

El NRL aplica exclusivamente en la compraventa o traspaso de vehículos y embarcaciones. No es válido en operaciones de carácter financiero, como cambios de acreedores o ajustes de préstamos.

Una vez que el DMV procesa el aviso, el antiguo propietario deja de recibir notificaciones de renovación de registro y se libera de responsabilidad sobre infracciones posteriores.

Sin embargo, en caso de una disputa legal, será un tribunal quien determine si el vendedor cumplió con la normativa y queda exento de sanciones civiles o penales.

El organismo recuerda que la precisión de los datos es esencial: si falta información clave, como la dirección del comprador o la lectura del odómetro, el DMV no podrá actualizar el registro y la liberación de responsabilidad podría invalidarse.

