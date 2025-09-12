Servicios en línea que ofrece el DMV en California: así puede ahorrar tiempo en una gran variedad de trámites

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) muchas entidades gubernamentales y departamentos especializados han facilitado la vida de sus ciudadanos estableciendo que muchos trámites puedan ser realizados de forma online, California no es la excepción, descubra qué servicios digitales ofrece el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

“El DMV ofrece una variedad de servicios en línea que hacen que su negocio en el DMV sea fácil y eficiente”, señalan en la web.

Lo primero que debe saber es que para disfrutar de los beneficios que ofrece el DMV de California es necesario que se cree una cuenta den MyDMV.

Esto lo puede hacer visita el sitio web oficial al registrarse con su correo electrónico y número de teléfono en el siguiente enlace: aquí.

Trámites y servicios que ofrece su DMV online en California

Solicitudes y aplicaciones:

Solicitud de licencia de conducir/tarjeta de identificación

Transferencia de título

Cambiar dirección

Cartel de estacionamiento para personas discapacitadas

No operación planificada

Declaración Jurada de No Uso

Aviso de transferencia y liberación de responsabilidad

Además, puede pedir:

Registro del conductor

Registro del vehículo

Placas de interés especial o personalizadas (no estandar)

Mussel Fee Sticker (Calcomanía de la Tarifa por Mejillones) – solo para dueños de embarcaciones.

Tenga presente que, en el caso de trámites que se realizan por primera vez, muchos de estos tienen un sistema híbrido.

Es decir, puede hacer una primera parte del proceso o adelantar gran parte de su proceso, pero debe culminar los mismos en oficinas físicas, bien sea por la necesidad de consignar documentos de forma directa o porque deba cumplir con un requisito extra.

Recuerdo que los documentos y credenciales estadales y gubernamentales son de gran importancia y no pueden otorgarse a la ligera sin comprobar su identidad o pasar por los procesos de seguridad necesarios.

Renovaciones:

Renovación de la matrícula del vehículo

Renovación de licencia de conducir/tarjeta de identificación

Actualizar a REAL ID

Renovación de la licencia de conducir comercial

Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

Renovación planificada de no operación

Renovación del permiso de transportista motorizado

Tramitar:

Licencias ocupacionales

Pruebas de vehículos autónomos

Permiso de transportista motorizado

Solicitud de vehículo desmantelado

Nuevo informe de ventas: Remolques y vehículos todoterreno

Tarifas de publicación

Otros servicios de importancia

Puede comprobar o chequear:

El estado de un caso o solicitud anterior por medio de la oficina virtual

Estado de la licencia de conducir/tarjeta de identificación

Estado del registro del vehículo

Búsqueda de licencias ocupacionales

Búsqueda de escuelas de tránsito

Titulares de permisos de transporte motorizado activos

Presentar:

Reportar un accidente

Presentar informe de examen médico

Presentar certificación de capacitación comercial al volante

Pagar:

Pago de cheque deshonrado

Tarifa de reincorporación

Pago de la tarifa de reemisión (licencia de conducir)

Calculadoras de tarifas

Si desea realizar alguno de estos procesos o averiguar más sobre los mismos, puede dirigirse al siguiente enlace: https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv-online/, solo inicie sesión, identifique su área de interés y siga las indicaciones.

