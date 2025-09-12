De interés

Servicios en línea que ofrece el DMV en California: así puede ahorrar tiempo en una gran variedad de trámites

Los trámites online no solo ahorran papel sino que además permiten que las persona puedan gestionarse de forma más eficiente

Por Nayzai Saavedra
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Servicios online DMV California
(Freepik)

En Estados Unidos (EEUU) muchas entidades gubernamentales y departamentos especializados han facilitado la vida de sus ciudadanos estableciendo que muchos trámites puedan ser realizados de forma online, California no es la excepción, descubra qué servicios digitales ofrece el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

“El DMV ofrece una variedad de servicios en línea que hacen que su negocio en el DMV sea fácil y eficiente”, señalan en la web.

Lo primero que debe saber es que para disfrutar de los beneficios que ofrece el DMV de California es necesario que se cree una cuenta den MyDMV.

Esto lo puede hacer visita el sitio web oficial al registrarse con su correo electrónico y número de teléfono en el siguiente enlace: aquí.

Trámites y servicios que ofrece su DMV online en California

Solicitudes y aplicaciones:

  • Solicitud de licencia de conducir/tarjeta de identificación
  • Transferencia de título
  • Cambiar dirección
  • Cartel de estacionamiento para personas discapacitadas
  • No operación planificada
  • Declaración Jurada de No Uso
  • Aviso de transferencia y liberación de responsabilidad

Además, puede pedir:

  • Registro del conductor
  • Registro del vehículo
  • Placas de interés especial o personalizadas (no estandar)
  • Mussel Fee Sticker (Calcomanía de la Tarifa por Mejillones) – solo para dueños de embarcaciones.

Tenga presente que, en el caso de trámites que se realizan por primera vez, muchos de estos tienen un sistema híbrido.

Es decir, puede hacer una primera parte del proceso o adelantar gran parte de su proceso, pero debe culminar los mismos en oficinas físicas, bien sea por la necesidad de consignar documentos de forma directa o porque deba cumplir con un requisito extra.

Recuerdo que los documentos y credenciales estadales y gubernamentales son de gran importancia y no pueden otorgarse a la ligera sin comprobar su identidad o pasar por los procesos de seguridad necesarios.

Renovaciones:

  • Renovación de la matrícula del vehículo
  • Renovación de licencia de conducir/tarjeta de identificación
  • Actualizar a REAL ID
  • Renovación de la licencia de conducir comercial
  • Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad
  • Renovación planificada de no operación
  • Renovación del permiso de transportista motorizado

Tramitar:

  • Licencias ocupacionales
  • Pruebas de vehículos autónomos
  • Permiso de transportista motorizado
  • Solicitud de vehículo desmantelado
  • Nuevo informe de ventas: Remolques y vehículos todoterreno
  • Tarifas de publicación

Otros servicios de importancia

Puede comprobar o chequear:

  • El estado de un caso o solicitud anterior por medio de la oficina virtual
  • Estado de la licencia de conducir/tarjeta de identificación
  • Estado del registro del vehículo
  • Búsqueda de licencias ocupacionales
  • Búsqueda de escuelas de tránsito
  • Titulares de permisos de transporte motorizado activos

Presentar:

  • Reportar un accidente
  • Presentar informe de examen médico
  • Presentar certificación de capacitación comercial al volante

Pagar:

  • Pago de cheque deshonrado
  • Tarifa de reincorporación
  • Pago de la tarifa de reemisión (licencia de conducir)
  • Calculadoras de tarifas

Si desea realizar alguno de estos procesos o averiguar más sobre los mismos, puede dirigirse al siguiente enlace: https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv-online/, solo inicie sesión, identifique su área de interés y siga las indicaciones.

