Se acerca la justicia para Kristina Joksimovic, exfinalista de Miss Suiza: fiscalía revela nuevas pruebas

A casi un año de la trágica muerte de Kristina Joksimovic, exfinalista del certamen Miss Suiza 2007, el caso vuelve a ocupar titulares internacionales. La Fiscalía de Basilea-Landschaft, en Suiza, confirmó recientemente la existencia de nuevas pruebas clave que refuerzan la acusación por homicidio contra el esposo de la modelo, un avance que acerca el proceso judicial a una etapa decisiva.

La muerte de Joksimovic, ocurrida en febrero de 2024, estremeció tanto al mundo del modelaje como a la opinión pública, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque se trataba de una figura conocida, madre de dos hijos y activa profesionalmente. Hoy, el caso deja de estar envuelto en silencio para avanzar con paso firme hacia los tribunales.

El crimen que sacudió a Suiza y al mundo de la belleza

Kristina Joksimovic fue hallada sin vida en su residencia ubicada en Binningen, cerca de Basilea. Desde el inicio, las autoridades confirmaron que no se trataba de una muerte natural. La autopsia determinó que la exfinalista de Miss Suiza murió por estrangulamiento, un dato que marcó el rumbo de la investigación desde sus primeras etapas.

Joksimovic era reconocida no solo por su participación en concursos, sino también por su trabajo como entrenadora de pasarela y asesora de imagen.

La investigación y las nuevas pruebas reveladas por la fiscalía

Tras meses de indagaciones, la fiscalía suiza confirmó que el principal sospechoso es el esposo de Kristina, quien desde el inicio del proceso fue detenido y permanece bajo custodia. En las últimas semanas, los fiscales revelaron que el expediente cuenta ahora con nuevas pruebas forenses y periciales que refuerzan la tesis de un homicidio intencional ocurrido dentro del hogar conyugal.

Aunque las autoridades no han divulgado públicamente todos los detalles por tratarse de un proceso en curso, sí han dejado claro que las pruebas reunidas permiten avanzar hacia un juicio formal.

El rol del esposo y la acusación formal

De acuerdo con la legislación suiza, el esposo de Joksimovic enfrenta cargos graves que incluyen homicidio y manipulación del cuerpo, delitos que conllevan penas severas, incluso la cadena perpetua, dependiendo de la decisión final del tribunal. La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron dentro del domicilio familiar y que existen elementos suficientes para sostener la acusación.

Este giro judicial ha sido seguido de cerca por los medios, ya que el acusado aceptó su culpabilidad, pero alegando que fue en defensa propia, sin embargo, la acumulación de pruebas ha debilitado su versión, fortaleciendo la narrativa de la fiscalía y aumentando las expectativas de que el proceso llegue finalmente a una condena.

La fiscalía trabaja en la consolidación final del expediente que será presentado ante un tribunal, mientras la defensa prepara su estrategia. Aunque aún no hay una fecha pública para el inicio del juicio, las autoridades confirmaron que el caso avanza.

