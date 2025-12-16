Sofía Vergara pone fin a los rumores y confirma su relación con un reconocido empresario mucho más joven que ella ¿Quién es?

Suscríbete a nuestros canales

Después de meses de especulación, Sofía Vergara decidió hacer pública su relación con Douglas Chabbott, empresario estadounidense con quien había sido vista en varias ocasiones desde principios de 2025. La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram, donde la actriz compartió una fotografía junto a él acompañada del mensaje “Te amo”, un gesto que disipó las dudas de seguidores y medios.

Aunque la pareja ya había sido captada junta en eventos y reuniones sociales, esta es la primera declaración oficial de la actriz sobre su vínculo sentimental. La noticia ha captado la atención del público y de la prensa de farándula, consolidando a Chabbott como la nueva figura en la vida personal de Vergara.

La confirmación pública y el mensaje que terminó con los rumores

La publicación de Vergara en Instagram fue clara y directa, mostrando a la pareja sonriente en un restaurante de Nueva York. Con un simple pero contundente “Te amo”, Sofía comunicó a sus seguidores y a los medios que su relación con Chabbott es seria y oficial.

El gesto también pone fin a meses de especulación, en los que fans y la prensa analizaban cada aparición conjunta de la pareja.

Quién es Douglas Chabbott

Douglas Chabbott, de 39 años, es un empresario estadounidense vinculado al mundo de la joyería y los negocios de lujo. Se desempeña como vicepresidente de Dasan Inc., firma de alta gama con sede en Nueva York, y aunque su vida había sido tradicionalmente privada, su cercanía con Sofía lo ha puesto en el ojo público.

A diferencia de Vergara, cuya carrera en el entretenimiento lo expone constantemente a los medios, Chabbott ha mantenido un perfil más discreto. Sin embargo, la relación con la actriz ha incrementado su visibilidad y lo convierte en un protagonista mediático dentro de la esfera del entretenimiento y la farándula.

La diferencia de edad y la reacción del público

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la diferencia de edad entre ambos, ya que Vergara tiene 53 años y Chabbott 39, una distancia de 14 años que ha generado comentarios en redes sociales y medios de farándula. Algunos la celebran como un ejemplo de que la edad no es un impedimento para el amor, mientras que otros han debatido sobre la disparidad generacional.

A pesar de los comentarios, la actriz ha mostrado seguridad en su decisión de hacer pública la relación. Para sus seguidores, la oficialización del romance es un mensaje de que Vergara prioriza su felicidad y bienestar, más allá de las críticas externas.

Apariciones públicas antes de la confirmación

Antes de la oficialización, Sofía y Douglas habían sido vistos juntos en eventos sociales, cenas y celebraciones privadas, lo que alimentó los rumores sobre un vínculo romántico. Los medios de farándula captaron varias imágenes que mostraban su cercanía y complicidad en distintos contextos.

Cada aparición fortaleció la percepción de que la relación era más que una amistad. Con la publicación en Instagram, Vergara no solo confirma la relación, sino que también toma el control de la narrativa sobre su vida personal, compartiendo de manera intencionada su felicidad con su público.

Los medios y seguidores ahora están atentos a los próximos pasos de la pareja, observando cómo equilibrarán la vida privada con la exposición pública.

