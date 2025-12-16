Rebeca Moreno celebra 10 años de Party Glamour: Nueva edición de Variedades Premium

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Con contenidos inspiradores que celebran el glamour, las tendencias y el buen vivir, recibimos la nueva edición de la revista de la mujer venezolana: Variedades Premium. En esta ocasión tan especial, nuestra portada está protagonizada por Rebeca Moreno, quien se une a nosotros para celebrar los 10 años de Party Glamour, una década marcando estilo, tendencias y celebraciones inolvidables.

En moda y belleza, exploramos una de las tendencias protagonistas del maquillaje: el tono berry, ideal para darle intensidad y sofisticación a tus looks de fin de año y comienzos del próximo. Además, te contamos cómo lucir radiante en traje de baño durante tus vacaciones, con consejos prácticos para sentirte segura y fabulosa bajo el sol.

Para los amantes del lujo y la exclusividad, presentamos el top tres de los relojes más costosos del mundo. Verdaderas joyas de la alta relojería que combinan ingeniería, diseño y estatus.

En el ámbito royal, analizamos quiénes son las princesas que serán reinas y el camino de sucesión que las llevará a ocupar el trono en el futuro.

La gastronomía también tiene un lugar especial en esta edición, con una selección de exquisitos postres de Mémé Pastelería, perfectos para cerrar el año y dar la bienvenida al nuevo con dulzura y estilo.

¿Dónde comprar la nueva Variedades Premium?

Variedades Premium ya está a la venta en kioscos y puntos de venta de toda Venezuela, consolidándose como una excelente opción de lectura para acompañarte en estos días de celebración, descanso y nuevos comienzos.

