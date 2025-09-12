¿Quién perderá su visa en Estados Unidos? El Departamento de Estado lanza amenaza tras asesinato de Charlie Kirk

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó con firmeza tras el asesinato del líder conservador Charlie Kirk en Utah.

El subsecretario Chris Landau lanzó una advertencia directa a extranjeros que aplaudan el crimen en redes sociales: “Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son vencedores bienvenidos en nuestro país”, escribió en X.

Landau aseguró que ordenó a los consulados actuar con rapidez: “Me ha disgustado ver en redes sociales que algunos elogian, justifican o minimizan el suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el @StateDept pueda proteger al pueblo estadounidense”, señaló.

“El quitavisas” entra en acción

El funcionario respondió a varios internautas compartiendo una imagen del sello de Estados Unidos proyectado como un foco al estilo Batman, acompañado del apodo “El quitavisas”, en clara referencia a la ofensiva contra extranjeros que celebren el asesinato.

Los usuarios, a su vez, comenzaron a enviarle capturas de pantallas de mensajes que habrían sido publicados por inmigrantes en redes sociales.

La medida llega en un clima de tensión. A principios de este año, el Departamento de Estado anunció la revisión de publicaciones en redes sociales de estudiantes extranjeros y la revocación de visas a quienes mostraran simpatías con grupos terroristas.

Desde entonces, se han retirado más de 6.000 visas, según datos oficiales.

FBI ofrece recompensa millonaria por el asesino

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de Turning Point USA, fue abatido de un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad del Valle de Utah.

Miles de personas presenciaron la tragedia en la parada inaugural de su gira American Comeback Tour.

El FBI publicó fotografías del sospechoso, descrito como un joven de apariencia universitaria, vestido con ropa oscura, sombrero y gafas de sol.

La agencia ofrece 100.000 dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lamentó la muerte: “Charlie es alguien a quien he llegado a conocer personalmente, y es realmente desgarrador verlo. Sabemos dos cosas con certeza: un gran joven ha muerto y una familia ha quedado destrozada. No hay lugar para esto en Estados Unidos”, expresó en Fox News.

