Capturan al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Trump revela detalles

Este viernes 12 de septiembre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, informó sobre la presunta captura del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Trump confirmó en una entrevista con Fox News: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró.

Según un funcionario policial, un hombre quedó detenido alrededor de las 23:00 (hora local del jueves) en Utah.

Kirk, de 31 años de edad, fue asesinado en medio de un tiroteo en un campus universitario de Utah. De acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien calificó el asesinato de Kirk como “un asesinato político”, se estima que una sola persona estuvo involucrada en el crimen.

De acuerdo con un reporte publicado por EFE, el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Liberan a primeros detenidos por el asesinato del activista

Dos personas, quienes inicialmente fueron consideradas sospechosas en el tiroteo contra el activista conservador Charlie Kirk, fueron liberadas posteriormente, debido a que “no tienen relación actual con el tiroteo”, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado.

Una de ellas fue acusada de obstruir a la policía universitaria, como se anunció previamente en una conferencia de prensa, pero el departamento no explicó por qué ambas personas fueron consideradas sospechosas.

Familia de Kirk es golpeada por la tragedia

La tragedia golpeó fuertemente a la esposa de Kirk, Erika Frantzve, conocida por su trabajo como emprendedora, podcaster, filántropa y exreina de belleza, además de ser la madre de los dos hijos del activista.

