Inameh: vientos alisios traerán lluvias a Caracas y 10 estados este 17 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló que para este miércoles 17 de diciembre habrá un incremento de la nubosidad y la presencia de lluvias en buena parte del territorio nacional.

En tal sentido, el Inamej explica que la situación climática está influenciada por el aporte de humedad de los vientos alisios del noreste, afectando principalmente las zonas costeras del país.

Inameh: vientos alisios traerán lluvias a Caracas y 10 estados

En ese mismo orden de ideas, el Inameh indicó que durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en gran parte del país.

Sin embargo, se prevén chubascos dispersos en el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia.

Además, no se descartan precipitaciones débiles en áreas de Bolívar, la Región Insular, Gran Caracas, Sucre, Delta Amacuro, Aragua, Carabobo, Yaracuy y los Andes.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé para la tarde y noche un aumento significativo de la nubosidad que desencadenará lluvias y algunos chubascos aislados en Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba, Nororiente, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Mientras que, para las próximas seis horas, se espera cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en gran parte del territorio nacional, exceptuando áreas al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia, donde se esperan chubascos dispersos.

No se descartan lluvias de menor intensidad en sectores de Bolívar, la Región Insular, Gran Caracas, este de Sucre, Delta Amacuro, Aragua, Carabobo, Yaracuy y los Andes.

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube