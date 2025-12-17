Horóscopo del 17 de diciembre: Relájate y piensa más en ti

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo a nivel emocional con la Luna. Estás conectado muy bien con tus emociones más poderosas. Te vas a permitir a ti mismo, ver la vida desde otro punto de vista, más positivo y con ganas de vencer cualquier obstáculo. Es importante seguir manteniendo este nivel de optimismo para tener resultados más concretos y estables. Depende de ti, todo lo que hagas para tener un futuro más glorioso.

TAURO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

GÉMINIS: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti, porque de igual manera se hará por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

CÁNCER: Ahora mismo, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. No estés inventando por allí a nivel espiritual. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro.

LEO: Hoy el amor te sonríe con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor se hace presente y te abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser tan especial en tu vida que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestra alegría. La gloria no sirve de nada si solo es tu triunfo. Los instantes tienen que ser compartidos.

VIRGO: Es el momento propicio para impulsar los cambios en tu vida a través del tránsito de la Luna por tu signo junto a un trígono positivo de Urano. Estas energías se unen para darte la fortaleza necesaria a tu espíritu para seguir creciendo y avanzando. Tienes que aprovechar la fuerza de Urano que hace todo rápido. Es importante que valores este momento y facilites las acciones que te llevarán al siguiente nivel.

LIBRA: Está activo el día de hoy, un trígono positivo con la Luna. Esta energía te beneficia para equilibrar tus emociones internas y poder avanzar en la conquista de tus metas. Tienes un apoyo emocional positivo que te permite surgir de manera acelerada. Cada día mejor alineado para lograr grandes beneficios. Una vez más, puedes salir adelante con altos niveles de excelencia. Dios te bendiga.

ESCORPIO: Ahora mismo tienes un sextil positivo con la Luna. Esta energía te brinda la oportunidad de tener más armonía y paz interior. Es sumamente importante tener equilibrio para continuar adelante. En estos momentos entras en un período de recuperación para seguir creciendo y desarrollándote. Es una etapa donde hay que sanar heridas y comprender que debes perdonar para lograr la anhelada tranquilidad.

SAGITARIO: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento, puede parecer que no hay una meta clara más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.

CAPRICORNIO: Hoy la Luna se está acercando y pasará por tu signo astrológico. Momento muy positivo para nivelar tus vibraciones y restablecer tus procesos psicológicos emocionales. Recibe esta Luna con amor y da las gracias a Dios por sus buenas energías. Es espectacular para lograr la independencia emocional que tanto necesitas. Hay que demostrar que eres un ser con madurez.

ACUARIO: En el día de hoy tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

PISCIS: Hoy existe una cuadratura con el Sol. Seguramente te sientes un poco agotado y muy desgastado a nivel energético. Tienes que luchar para mantener un equilibrio en tu cuerpo físico. Estás en un proceso de decadencia tremendo y debes apartar un día de descanso para poder dormir bien. Relájate y piensa más en ti. Tienes que poner de tu parte para lograr la armonía que necesitas en tu vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

