Psicóloga comparte claves para afrontar las desavenencias de la vida: “El tiempo por sí solo no cura”

Suscríbete a nuestros canales

Todos en algún momento hemos tenido desavenencias y confiamos en el tiempo para solucionar esos problemas, conflictos, desacuerdos y frustraciones que se presentan en la vida en general.

Aunque son situaciones normales impulsadas por la mala comunicación, orgullo, egoísmo, deseos insatisfechos, creencias limitadas, baja autoestima o problemas económicos, no se debe dejar al tiempo, pues “el tiempo por sí solo no cura”.

¿El tiempo cura las desavenencias de la vida?

En el transcurso de la vida se pueden presentar malos momentos, los cuales se enfrentan de diferentes maneras. Algunos son sencillos y otros cuestan mucho más afrontarlos, pues depende de la aptitud de la persona, de las pérdidas que ha enfrentado, de su salud, su autoestima, etc.

La psicóloga Lorena Gascón indicó a la web Hola que “Nos pasamos la vida huyendo de lo malo, anestesiando el dolor, evitando nuestras sensaciones desagradables, y ocurre que cuando necesitamos sentir todo eso para poder avanzar, somos como un caracol que se mete en su concha”. Es decir, el tiempo por sí solo no cura, la persona debe apelar a sus recursos y sus apoyos para salir adelante.

La experta señala que “si se hablara de las cosas tal y como son, las personas podrían sentirse más libres a la hora de expresar cómo realmente se sienten”.

En tal sentido, “el tiempo por sí solo no cura, cura lo que hacemos en ese tiempo”.

¿Qué hacer?

Partiendo de ello, Gascón acota que “Cuando vivimos algo muy doloroso puede haber momentos en los que sea normal y necesario hundirse, lo importante es no quedarnos a vivir en el agujero. Te diría que el primer paso para poder surfear el dolor cuando estamos mal sería ser conscientes de que es normal sentir lo que sentimos con lo que nos ha pasado y que tenemos todo el derecho del mundo a sentirlo. Si tenemos la suerte de poder contar con una persona que nos escuche sin juzgar, te diría que lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo con esa persona. En caso de que no sea así, lo ideal sería tomarnos tiempo y cuando nos sintiéramos más o menos preparados, expresar lo que sentimos escribiendo, pintando, dibujando, etc.”

Por tanto, no se le puede dejar al tiempo la solución de los problemas, se debe actuar, trabajar en buscar respuestas, cuidar la mente con un adecuado descanso y con horas al día sin móvil, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, aprender herramientas de gestión emocional y cuidar nuestra red de apoyo. Todo ello es calve para que la persona logre salir de las dificultades que se enfrenta en el día a día.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube