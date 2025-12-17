Venezuela acusa a Trump de imponer un bloqueo marítimo para robarse las riquezas

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno nacional respondió este martes en horas de la noche al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros venezolanos.

El cual es considerado por Venezuela, como una violación al derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad.

"En sus redes sociales", Trump "asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad", destaca el gobierno en un comunicado.

La misiva advierte que EEUU "pretende imponer un supuesto bloqueo militar naval con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria".

Sin embargo, Venezuela "ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como al libre derecho a la navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo".

De forma inmediata, también procederá a denunciar la grave violación del derecho internacional.

"Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno", asegura el Estado venezolano.

Trump ordena bloquear buques petroleros venezolanos

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la Historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y la conmoción para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta el momento en que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el Petróleo, Tierra y otros Activos que nos robaron previamente", señaló Trump en redes sociales.

El presidente norteamericano además ordenó: "un BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela".

