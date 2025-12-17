Maduro anuncia reforma constitucional para el 2026: ¿Qué implica el proyecto legislativo?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo año se llevará a cabo una reforma constitucional, una tarea que estará a cargo de los nuevos diputados, quienes se instalarán el 5 de enero para el período legislativo 2026-2031.

Explicó que esta será una de las siete líneas estratégicas del Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, que se llevará a cabo el 9 y 10 de enero.

En ese sentido, instruyó asumir la elaboración del proyecto para que se “dinamice, actualice y fortalezca los derechos de la Constitución de la República Bolivariana”.

“La nueva Asamblea Nacional debe asumir funciones constituyentes (...) para que la reforma constitucional sea democratizadora y constructora del nuevo Estado en Venezuela”, expresó el jefe de Estado.

Nuevo sistema electoral

Maduro también ordenó a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, preparar el proyecto para concretar un nuevo Poder Electoral, que forma parte de las líneas estratégicas del Congreso.

Que sea “perfecto, infalible y accesible”, enfatizó Maduro, asegurando que “ya tenemos grandes avances en las consultas comunales, ahí está el ejemplo de lo que debe ser un nuevo sistema electoral fortalecido, blindado, que se adapte a las circunstancias del nuevo tiempo histórico de Venezuela”.

Finalmente, Maduro mencionó las demás líneas que, a su juicio, constituyen la ruta política y organizativa para fortalecer la Revolución Bolivariana, estas son:

Plan para la consolidación del bloque histórico de la revolución en perfecta fusión militar, popular y policial, en todo el territorio.

Plan de defensa integral del país en cualquier circunstancia.

Plan de desarrollo económico.

Formas de organización que debe tomar el Congreso Bolivariano, con carácter incluyente.

Doctrina, teoría y pasos para la construcción del nuevo Poder Nacional.