¡Atención viajeros! Toma nota de los itinerarios de Conferry para diciembre

Conferry ha emitido un aviso a sus usuarios sobre la programación de sus itinerarios marítimos para todo el mes de diciembre.

Se informa que, para todo el mes en curso, las salidas desde el Puerto de Guanta en el estado Anzoátegui mantendrán un horario fijo.

Las salidas durante los días del mes navideño, serán a las 10 de la mañana.

De igual manera, informaron que el día 25 de diciembre, el Conferry se encontrará en mantenimiento

Se recomienda a los usuarios llegar al puerto con suficiente antelación para realizar el chequeo y embarque, cumpliendo con la hora de salida establecida.

Itinerario Enero

Aunado a eso, dijeron a conocer el itinerario del mes de enero que estará disponible hasta el venido 31/1/2026.

Al igual que en el mes de diciembre, las salidas desde el Puerto de Guanta en el estado Anzoátegui serán a las 10 de la mañana, a excepción de los días 6, 13, 20 y 27 de enro que la unidad se encontrará en mantenimiento.

