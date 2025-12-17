¿Presentas el estatus de Cédula Objetada? Conoce en qué consiste y cómo resolverlo ante el Saime

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a los ciudadanos que presentan inconvenientes con su documento de identidad debido al estatus de "Cédula Objetada" disponen de un mecanismo administrativo claro para la regularización de su estatus civil.

Este estatus surge tras el chequeo posterior que realiza la institución encargada de la identificación sobre los documentos consignados por el usuario.

La revisión ocurre tras la tramitación de la cédula por primera vez, indicó el Saime. Si el sistema detecta inconsistencias entre los datos suministrados y los registros civiles, se activa la objeción, impidiendo el uso regular del documento hasta su corrección, señaló el servicio a través de sus redes sociales.

¿Cuáles son las causas de esta irregularidad?

Aunque existen más de diez motivos técnicos que pueden generar esta alerta en el sistema, los registros indican que las causas más recurrentes incluyen:

Doble cedulación.

Doble filiación.

Serial anulado.

Requisitos para el levantamiento de la objeción

Para subsanar esta situación, el ciudadano debe consignar un expediente físico que valide su identidad de forma inequívoca. Los documentos obligatorios son:

Carta de exposición de motivos.

Acta de Nacimiento.

Copia de la Cédula de Identidad.

Documento probatorio de identidad.

Ubicación y costos del trámite

El Estado garantiza la gratuidad total de este proceso. No se requiere el pago de aranceles ni unidades tributarias para iniciar la corrección.

Respecto a los tiempos de respuesta, estos no son fijos; la duración del proceso varía según la complejidad de cada expediente individual. Para iniciar la solicitud, los afectados deben acudir presencialmente a:

La oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) más cercana a su domicilio.

La Oficina de Atención al Ciudadano en la Sede Central de Caracas.

