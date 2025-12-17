Instituto Universitario en Caracas y Guatire acepta Cashea: estos son los beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Universitario de Tecnología Enry Carreño Piñango (IUTECP) ha anunciado una importante alianza con la plataforma Cashea.

Esta iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones académicas para su comunidad estudiantil en las sedes de Caracas y Guatire a través del pago financiado por cuotas.

Beneficios de la Alianza IUTECP y Cashea

La incorporación de Cashea como método de pago ofrece flexibilidad financiera directa a los estudiantes:

Permite fraccionar el costo de las mensualidades o trámites administrativos (pagando una inicial y el resto en cuotas sin interés).

El proceso se realiza directamente desde la aplicación de Cashea, garantizando una transacción inmediata.

Facilita la gestión de pagos sin necesidad de contar con la totalidad del monto al instante.

"Pronto Pago"

El instituto ha enfatizado la importancia de la fecha actual para maximizar el ahorro de los estudiantes:

Esta Iniciativa llamada "Pronto Pago" estará disponible hasta mañana 17 de diciembre.

El IUTECP invita a los alumnos a utilizar Cashea para aprovechar este descuento y mantenerse al día con sus obligaciones académicas.

