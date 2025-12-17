Premios The Best FIFA 2025: conozca quiénes fueron ganadores del majestuoso galardón

Suscríbete a nuestros canales

Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)hizo oficial a los ganadores de los Premios The Best 2025, uno de los más esperados anualmente en el mundo futbolero.

Este galardón, instaurado en 2016, distingue anualmente el rendimiento, la regularidad y el impacto competitivo de los protagonistas del deporte rey. El sistema de elección integra votos de aficionados, capitanes, seleccionadores y prensa especializada.

En la categoría masculina, el delantero del Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembélé, se alzó con el trofeo al Jugador The Best del año. Por su parte, en la rama femenina, la mediocampista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, obtuvo la distinción máxima, reportó Meridiano.

En la dirección técnica, Luis Enrique (PSG) fue nombrado Entrenador del Año en fútbol masculino, mientras que Sarina Wiegman (Inglaterra) recibió el mismo honor en la categoría femenina.

Porteros y equipos del año

La custodia del arco también fue premiada. Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Hannah Hampton (Chelsea) fueron elegidos como Mejor Portero y Mejor Portera del año, respectivamente.

El Equipo Masculino del año quedó conformado por: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

El Equipo Femenino del año incluye a: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.

Fair Play del año

El evento destacó gestos humanitarios y deportivos. El Premio Fair Play fue otorgado al Dr. Andreas Harlass-Neuking. Según el reporte oficial, el médico fue alertado sobre el desplome de un espectador, saltó la barrera hacia la grada local y asistió al seguidor del Magdeburgo, autorizando su traslado hospitalario solo tras estabilizarlo.

El premio a la Mejor Afición fue para los seguidores del Zakho SC (Irak). El 13 de mayo, previo al partido contra Al‑Hudood, arrojaron miles de peluches al campo. Los juguetes fueron recolectados y donados a niños con problemas de salud.

Mejores goles de 2025

Finalmente, se premió la estética en la definición:

Fútbol femenino: Lizbeth Ovalle (Tigres UNAM).

Fútbol masculino: Santiago Montiel (Independiente).

