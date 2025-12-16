Próximos juegos de la LVBP: En vivo y gratis por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La LVBP está en su etapa decisiva y podrás seguir cada lanzamiento por señal abierta y a través de meridiano.net/meridianotv.

Calendario en vivo por Meridiano

Este miércoles 17 de diciembre, vive el choque entre Caribes de Anzoátegui vs Cardenales de Lara. La antesala será a las 6:30p.m. y el playball a las 7:00p.m.

https://www.instagram.com/p/DSTFsyPj1C2/

El viernes 26 de diciembre, la rivalidad histórica se enciende con Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira, también desde las 6:30p.m. en la antesala y a las 7:00p.m. el primer pitcheo.

¿Dónde ver la LVBP gratis?

La transmisión de la LVBP puede disfrutarse gratis en señal abierta de Meridiano Televisión, así como en el streaming de meridiano.net/meridianotv. En HD está disponible por Simple Plus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go, para que sigas el beisbol profesional venezolano desde cualquier dispositivo y en la mejor calidad.

Asimismo, en la sección Jugada a Jugada de Meridiano, podrás mantenerte informado de todos los juegos hasta el final de la temporada, con acceso a lineups actualizados, estadísticas, calendario de juegos, resultados en tiempo real y mucho más.

Sintoniza, conéctate y vive la LVBP 2025-2026 como nunca antes, solo con Meridiano, que siempre te da más.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.