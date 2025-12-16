Sentenciado: ocho años de cárcel para venezolano que asaltó una farmacia con arma blanca

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, en el departamento de Piura, Perú, logró una condena de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra el ciudadano venezolano Jesús Gurmeite (25).

El venezolano fue hallado culpable como autor del delito de robo agravado tras un asalto perpetrado en un establecimiento farmacéutico a inicios de este año.

Ocho años de cárcel para venezolano que asaltó una farmacia

El fiscal provincial Hildegardo Navarro Mendoza demostró durante el juicio oral la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos el 15 de abril de 2025.

Gurmeite ingresó al local de una farmacia y amenazó a la vendedora utilizando un arma blanca, revela un reporte oficial de la fiscalía.

Además, inicialmente, intentó sustraer el teléfono celular de la trabajadora, pero ante la resistencia de la víctima, procedió a saquear la caja registradora.

El delincuente huyó del lugar con el dinero de las ventas del día, el cual ascendía a S/ 1.500.

Para lograr la sentencia, el Ministerio Público presentó una serie de medios probatorios clave, entre los que figuran: acta de denuncia verbal e intervención policial, identificación mediante el sistema AFIS y reconocimiento físico en rueda de personas, visualización de videos contenidos en CD y el reporte de investigaciones previas en contra del acusado.

Jesús Gurmeite, quien ya cumplía medida de prisión preventiva en el penal de Piura, permanecerá en dicho recinto para purgar su condena.

Del mismo modo, además de la pena de cárcel, el juzgado dispuso que el sentenciado deberá pagar la suma de S/ 2.000 por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas.

