Acribillan a funcionario de la Milicia Bolivariana a las afueras de su casa: así ocurrieron los hechos

Un hombre de 32 años de edad, quien sería integrante de la Milicia Bolivariana, fue asesinado a tiros cuando se encontraba acompañado de un grupo de amigos a las afueras de su casa.

El infortunado, quien quedó identificado como Daniel Bautista Lugo Suárez compartía bebidas alcohólicas con sus acompañantes, cuando, sujetos desconocidos lo abordaron para quitarle la vida.

El hecho se registró durante la noche de este domingo, frente a su vivienda, en el caserío La Unión, vía hacia El Paramito de la parroquia Churuguara, estado Falcón.

Hombres desconocidos dispararon contra el militar

De acuerdo con el reporte del comunicador Edixon Manuel, en Instagram, los familiares de la víctima escucharon varias detonaciones, por lo que salieron de la casa para saber qué sucedía.

Fue entonces cuando vieron a Lugo tendido en el suelo. De inmediato, lo llevaron a bordo de un vehículo hasta la emergencia del Hospital Doctor Emigdio Ríos. Lamentablemente, el hombre falleció.

Reportes preliminares citados por el comunicador, indicaron que el victimario y sus acompañantes se acercaron directamente al funcionario para asesinarlo, como represalia por algún motivo que aún se encuentra bajo investigación.

Presentaba antecedentes de vieja data

Daniel Bautista Lugo era funcionario de la Milicia Bolivariana. También registraba antecedentes judiciales de cuando era menor de edad, se conoció que había sido detenido a los 16 años, procesado y sometido a un año de libertad asistida y seis meses de reglas de conducta por el hurto de una moto New León plateada, según expediente IP01- D-2009-000211.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer el crimen y capturar a los perpetradores.

Se trata del primer homicidio en el municipio Federación en lo que va de año.

