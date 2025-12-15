Encuentran cadáver de mujer en un congelador: Policía investiga los hechos

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado dentro de un congelador en una tienda reconocida en Miami, estado Florida.

Se conoció que las autoridades locales recibieron un reporte a eso de las 8 de la mañana que provenía de un local en la 968 Southwest 8th Street.

Sería un empleado quien informó a la policía sobre el cadáver dentro de la tienda Dollar Tree.

¿Qué se sabe sobre el cadáver de una mujer dentro de un freezer?

La víctima fue identificada como Helen Massiell Garay Sanchez.

De acuerdo al reporte oficial, la mujer de 32 años entró a Dollar Tree la noche del sábado antes que cerrarán y, aparentemente, sin que nadie la viera se acercó al congelador en la habitación de almacenamiento trasera y decidió pasar la noche ahí.

No fue hasta la mañana siguiente que el empleado de guardia notó que había alguien dentro del freezer, de acuerdo a lo que captaron las cámaras de seguridad.

Los oficiales comenzaron con la investigación y entrevistan a la familia y cercanos de Garay Sanchez para conocer si padecía de algún problema mental que la llevó a atentar contra su propia vida.

Helen Massiell era originaria de Nicaragua y tenía dos hijos, además era anestesióloga, especializada en cardiopatías congénitas.

