Aterrador crimen en vía pública: cámara registra el momento cuando abandonan el cadáver de una mujer

El cuerpo sin vida de una mujer se localizó sobre la acera cerca de un local comercial, en el área de West Perrine, en Miami-Dade.

El misterioso hallazgo se reportó en horas de la madrugada del pasado viernes, luego de que residentes del área informaran al Departamento de Policía de Miami-Dade sobre la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública.

El dueño del establecimiento aseguró que el cadáver fue dejado allí por personas desconocidas.

Desconocidos llevaban el cadáver en una camioneta

Según el reporte de El Nuevo Herald, el cadáver fue encontrado cerca de las 6:00 de la mañana del viernes.

Las autoridades recibieron varias llamadas al 911, en las cuales les alertaron sobre el avistamiento de una mujer inconsciente, tendida en la vía en el bloque 9800 de la calle Southwest 170.

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade y el Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y confirmaron que la mujer, cuya identidad aún se desonoce, había fallecido.

La unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade inició las investigaciones sobre la muerte.

Hasta el momento, no se ha divulgado la causa del deceso. “La forma y la causa de la muerte serán determinadas por los resultados de la autopsia realizada por el médico forense de Miami-Dade”, indicó la policía.

Captan en cámara el aterrador incidente

El propietario de un negocio local conocido como “Big Rob’s Tree Service”, dijo a los medios locales que el cuerpo de la mujer fue dejado frente a su negocio.

Aseguró que un video de vigilancia muestra a una camioneta que daba vueltas por el área cerca de las 5:00 de la mañana antes de detenerse.

El conductor aparentemente se bajó, abrió el maletero y arrastró el cuerpo de la mujer hasta el suelo, para luego marcharse.

“Esa frialdad es simplemente incomprensible para mí. ¿Cómo puede alguien pensar de esa manera? Es totalmente inhumano”, dijo a Local 10.

El Departamento de Policía de Miami-Dade no ha revelado la identidad de la mujer ni si los agentes están buscando a algún sospechoso.

