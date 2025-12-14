Choque múltiple deja varios lesionados en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo 14 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro entre múltiples vehículos.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro que dejó varios lesionados.

Choque múltiple en Caracas

De acuerdo con la información suministrada por Palacios, se trata de un choque múltiple que tuvo lugar este domingo en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, específicamente a la altura del hotel Mediterráneo, en la parroquia Petare del municipio Sucre.

Asimismo, señala que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, entre tres vehículos tipo sedán, dejando al menos a tres personas adultas con diferentes lesiones.

Lesionados en accidente

En este sentido, Palacios indica que dos de los heridos resultaron con el síndrome de latigazo, mientras el tercero presentó posible fractura al nivel de la clavícula derecha.

Agrega el comandante general del CBC que los efectivos bomberiles brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quieren fueron trasladados posteriormente a un centro asistencial cercano para la correpondiente atención médica.

