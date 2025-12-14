Washington deslumbra con una guía definitiva de luces y eventos navideños para familias: sepa desde cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Washington D.C., Maryland y Virginia se transforman este diciembre para ofrecer una agenda repleta de actividades familiares que capturan la esencia de las fiestas.

La región capitalina despliega un abanico de opciones que van mucho más allá de la decoración tradicional, integrando tecnología, cultura y entretenimiento al aire libre para celebrar el cierre de 2025 según informa El Tiempo Latino.

Los organizadores traen experiencias que garantizan la diversión de los más pequeños, desde senderos iluminados hasta encuentros interactivos con personajes clásicos, asegurando que residentes y turistas encuentren el plan ideal para disfrutar las festividades.

Eventos

Paseos de luces y espectáculos visuales

Meadowlark's Winter Walk of Lights (Vienna, VA): Disponible hasta el 4 de enero de 2026. Ofrece un sendero accesible para carritos y sillas de ruedas por 20 dólares.

Disponible hasta el 4 de enero de 2026. Ofrece un sendero accesible para carritos y sillas de ruedas por 20 dólares. Bull Run Festival of Lights (Centreville, VA): Abierto hasta el 4 de enero. Es el recorrido en auto más extenso de la zona (2.5 millas) e incluye una villa interactiva al final. Entradas desde 25 dólares.

Abierto hasta el 4 de enero. Es el recorrido en auto más extenso de la zona (2.5 millas) e incluye una villa interactiva al final. Entradas desde 25 dólares. Garden of Lights (Wheaton, MD): Hasta el 4 de enero. Transforma los jardines Brookside con un millón de luces y figuras de animales. Costo desde 15 dólares.

Hasta el 4 de enero. Transforma los jardines Brookside con un millón de luces y figuras de animales. Costo desde 15 dólares. ZooLights (National Zoo, DC): Fechas selectas hasta el 3 de enero. Combina iluminación con toboganes y un mercado navideño por 15 dólares.

Fechas selectas hasta el 3 de enero. Combina iluminación con toboganes y un mercado navideño por 15 dólares. Winter City Lights (Olney, MD): Fines de semana hasta el 28 de diciembre. Presenta tecnología avanzada, nieve artificial y tubing por 20 dólares.

Mercados y compras festivas

DC Holiday Market (Dupont Circle): Hasta el 23 de diciembre. Reúne a 35 artesanos locales con entrada gratuita.

Hasta el 23 de diciembre. Reúne a 35 artesanos locales con entrada gratuita. Downtown DC Holiday Market: Hasta el 22 de diciembre. Ofrece entretenimiento en vivo y un ambiente ideal para pasear sin costo.

Hasta el 22 de diciembre. Ofrece entretenimiento en vivo y un ambiente ideal para pasear sin costo. German Christmas Village (Baltimore, MD): Hasta el 24 de diciembre. Replica un auténtico mercado alemán con atracciones y comida típica, entrada libre.

Encuentros con Santa y espectáculos

Santa Suite (Fairmont DC): Fines de semana hasta el 21 de diciembre. Experiencia íntima con personajes y cartas a Santa por 35 dólares.

Fines de semana hasta el 21 de diciembre. Experiencia íntima con personajes y cartas a Santa por 35 dólares. The Polar Express Train Ride (Baltimore, MD): Hasta el 23 de diciembre. Un viaje inmersivo en tren hacia el "Polo Norte" desde 45 dólares.

Hasta el 23 de diciembre. Un viaje inmersivo en tren hacia el "Polo Norte" desde 45 dólares. The Washington Ballet: The Nutcracker: Hasta el 28 de diciembre en el Warner Theatre. Una adaptación clásica con toques locales desde 30 dólares.

Eventos gratuitos imperdibles

National Christmas Tree Lighting (DC): 4 de diciembre. Encendido oficial con música.

4 de diciembre. Encendido oficial con música. Willard Holiday Caroling (DC): Del 1 al 23 de diciembre. Conciertos de coros en vivo.

Del 1 al 23 de diciembre. Conciertos de coros en vivo. National Menorah Lighting (DC): 14 de diciembre. Celebración de Janucá con actividades para niños.

Variedad

Esta oferta cultural y recreativa consolida a la zona metropolitana como un destino importante para el turismo invernal y el ocio local.

Las familias pueden elegir entre eventos gratuitos de alto impacto visual o experiencias privadas que fomentan la participación activa de los niños en un entorno seguro.

La variedad de horarios y ubicaciones permite planificar recorridos diversos, creando recuerdos duraderos mediante la combinación de luces, música y tradiciones que definen el espíritu de la temporada en la costa este.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube