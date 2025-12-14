Caracas estrena nuevo centro comercial mayorista de lujo: conozca su ubicación y todos los servicios que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

Caracas da la bienvenida a un nuevo y ambicioso espacio comercial diseñado específicamente para atender las necesidades del sector mayorista.

Se trata del Centro Mayorista ABC Mall, que ya abrió sus puertas en el estratégico bulevar del Cementerio.

Este moderno establecimiento no solo busca ser un punto de venta, sino un centro de negocios integral que prioriza el confort tanto de los comerciantes como de los clientes que se desplazan a la zona, reportó el periodista Nelin Escalante.

Nuevo Centro Comercial para mayoristas

La inauguración de este mall representa una mejora significativa en las condiciones de compra y distribución de mercancía en la capital.

Con un enfoque en la logística y el bienestar de sus visitantes, el ABC Mall se presenta como una opción única en su tipo, prometiendo transformar la experiencia de compra al por mayor gracias a sus instalaciones de primera línea y una vasta oferta de productos.

Comodidad y servicios únicos

Una de las grandes novedades de este centro es su equipamiento, pensado para hacer la jornada más agradable para los compradores y los choferes.

El mall es el único de su tipo que cuenta con aire acondicionado central, además de ofrecer duchas, salas de descanso y amplios baños. Estos servicios están disponibles para aliviar la rutina de quienes viajan por largas horas para adquirir o transportar la mercancía.

Variedad comercial y espacios

El ABC Mall dispone de un total de 200 tiendas que ya están disponibles para fabricantes e importadores que deseen vender sus productos al por mayor.

La variedad de productos es amplia, incluyendo locales dedicados a la venta de zapatos y perfumes, entre otros. Para asegurar la comodidad de los clientes, hay probadores disponibles en cada nivel del centro comercial.

Facilidades logísticas y de acceso

La infraestructura del centro facilita el movimiento de personas y mercancías. Para el traslado de los clientes, el edificio cuenta con ascensores y escaleras eléctricas.

Pensando en la logística de los comerciantes, también se ha instalado un ascensor de carga dedicado exclusivamente al movimiento de la mercancía.

El espacio está distribuido por especialidades. El centro dedicó un tercer piso completamente a la tecnología, ofreciendo un punto focal para la venta de estos artículos.

Además, se cuenta con una amplia feria de comida, proporcionando un espacio adecuado para el descanso y la alimentación de todos los visitantes.

Oportunidades para comerciantes

Los comerciantes interesados en formar parte de este nuevo centro deben considerar que el alquiler de los locales es anual.

Los costos de arrendamiento se encuentran en un rango de entre $4.000 y $10.000 dólares por año, brindando una opción para establecerse en este moderno punto de venta.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube