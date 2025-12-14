Trágico accidente de autobús escolar deja 16 muertos y varios heridos: regresaban de una excursión

Suscríbete a nuestros canales

Un autobús escolar cayó a un abismo de más de 60 metros en la vía que conecta Segovia y Remedios, en Antoquia, Colombia.

El vehículo, que transportaba a cerca de 40 pasajeros, en su mayoría estudiantes de grado once del Liceo Antioqueño de Bello, regresaba de una excursión en Coveñas con destino a Medellín, refieren medios locales.

El doloroso saldo inicial reporta al menos 16 personas fallecidas y más de 20 heridos, marcando un día de profundo luto para el departamento y la comunidad educativa afectada.

El accidente tuvo lugar en la madrugada en un tramo de la carretera conocido por sus condiciones complejas.

Las autoridades han iniciado una rigurosa investigación para determinar las causas exactas del siniestro, buscando esclarecer si el estado de la vía, una falla mecánica o un error humano influyeron en la pérdida de control del bus.

Traslado de los lesionados

Organismos de socorro, liderados por el Cuerpo de Bomberos, actuaron de inmediato en las labores de rescate para evacuar a los heridos, de los cuales al menos 10 son menores de edad, y quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Segovia y Remedios.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el hecho calificándolo como un "día muy triste" y confirmó la activación de toda la red hospitalaria para manejar la emergencia.