Aeropuertos en EEUU implementan gimnasios para viajeros: esta será la tarifa diaria para usar las instalaciones

En un esfuerzo por transformar la experiencia del viaje y combatir los efectos negativos del sedentarismo en las largas esperas, los principales aeropuertos de Estados Unidos están integrando innovadoras instalaciones deportivas.

La principal compañía que impulsa la apertura de estos centros de fitness en las terminales es ROAM Fitness. Esta empresa trabaja de cerca con las direcciones de los aeropuertos para asegurar que los espacios modulares se instalen dentro del área de seguridad (después de pasar los controles), lo que requiere la coordinación con la administración de cada terminal.

Primeros proyectos completados en EEUU y proyectos futuros

El proyecto ya está en funcionamiento, con gimnasios ya operativos:

Primer Gimnasio Operativo: El primer centro de ROAM Fitness abrió sus puertas en 2017 en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (BWI) .

La segunda ubicación se inauguró en 2023 en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL), específicamente en la Terminal F.

ROAM Fitness ha expresado su interés en abrir sus próximas ubicaciones en la costa oeste de Estados Unidos:

Charlotte Douglas International (CLT) , en Carolina del Norte.

, en Carolina del Norte. Pittsburgh International (PIT) , en Pensilvania.

, en Pensilvania. Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL), en Georgia.

La cofundadora de ROAM Fitness, Cynthia Sandall, ha expresado al respecto:

La empresa tiene como objetivo abrir una red de instalaciones en un total de 20 aeropuertos importantes en Estados Unidos y el extranjero, expandiendo así el concepto de bienestar, al tránsito aéreo global.

Cuánto será la tarifa y cuáles servicios incluye

La empresa que está implementando estas instalaciones, ROAM Fitness, opera bajo un modelo de pago. Los viajeros tienen las siguientes opciones:

Pase de día (day pass): La opción más común es pagar un pase de un día, que cuesta alrededor de $25 USD . Este pase permite el acceso a las instalaciones para una sesión de entrenamiento durante la escala o la espera.

La opción más común es pagar un pase de un día, que cuesta alrededor de . Este pase permite el acceso a las instalaciones para una sesión de entrenamiento durante la escala o la espera. Membresía anual: Para los viajeros muy frecuentes, existe la opción de adquirir una membresía anual, cuyo costo ronda los $35 USD al mes (aunque puede variar según el aeropuerto).

Es importante destacar que el costo del pase de día suele incluir servicios muy útiles para los viajeros:

Duchas privadas.

Toallas y artículos de higiene.

Alquiler de ropa y calzado deportivo (a menudo de marcas reconocidas como Lululemon), que se lava y desinfecta después de cada uso, eliminando la necesidad de llevar el equipo de ejercicio en la maleta.

