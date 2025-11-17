Cobertura 2026: activan registro de salud para menores de 65 años en Laredo, Texas

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno federal de Estados Unidos abrió el período de inscripción para el programa de seguro de salud conocido comúnmente como Obamacare.

Este programa permite a los menores de 65 años obtener una cobertura médica con un subsidio directo del gobierno.

Activan registro de salud para menores de 65 años

Según el reporte oficial, el periodo de inscripción finalizará el 15 de diciembre y la cobertura de salud dará comienzo el 1 de enero de 2026.

Las personas y familias pueden ser elegibles si el ingreso anual del hogar está entre el 100% y el 400% de la línea de pobreza federal.

Baldo Granados, especialista en seguros de salud, destacó en la Mañana de Nuevo Laredo que la cantidad del subsidio federal depende de dos factores clave:

El salario estimado que la persona ganará en 2026.

El número de personas que inscriba para la cobertura.

Beneficios del Obamacare

Bajo la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, los planes incluyen la cobertura de 10 beneficios esenciales, entre ellos:

Atención preventiva gratuita.

Servicios de emergencia y hospitalización.

Salud mental.

Exámenes médicos de prevención de enfermedades.

Además, la ley permite que los jóvenes permanezcan en el plan de sus padres hasta los 26 años y prohíbe a las aseguradoras rechazar cobertura por condiciones preexistentes.

¿Cómo registrarse?

Para registrarse, las personas deben proporcionar su nombre, número de seguro social, domicilio y una estimación del salario que tendrán en 2026, además de declarar cuántas personas estarán en la cobertura.

Granados aconsejó registrarse antes del 15 de diciembre e informarse bien antes de hacerlo consultando con un especialista.

Para mayor información, los interesados pueden llamar al (956) 439-9858 en horario de oficina.

