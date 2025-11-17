Migración

ChatMigrante: así funciona el nuevo bot de WhatsApp que ofrece respuestas a migrantes en EEUU ante posible deportación

Por Mariana Pérez Guerra
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 09:00 am

La comunidad latina en Estados Unidos enfrenta con frecuencia incertidumbre y dificultad para acceder a información confiable sobre su estatus migratorio.

Para atender esta necesidad, se creó ChatMigrante, un asistente virtual vía WhatsApp que responde preguntas sobre temas migratorios en español, de forma gratuita y rápida.

ChatMigrante es un chatbot desarrollado por la organización Factchequeado, que usa inteligencia artificial para ofrecer respuestas basadas en fuentes oficiales y actualizadas.

No requiere registro ni recopila datos personales, y está diseñado para facilitar el acceso a orientación inicial sobre estatus migratorio, trámites como visas o residencia, y derechos civiles básicos, como la forma de actuar ante una posible detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El desarrollo de esta herramienta ocurre en un contexto de políticas migratorias estrictas, donde el gobierno federal ha aumentado deportaciones y tomado medidas para facilitar la detención de migrantes sin autorización legal. Estas políticas afectaron especialmente a ciudades conocidas como “santuarios”, que limitan la colaboración con agencias federales.

Paso a paso para usar ChatMigrante

  1. Agregar a los contactos del celular el número +1 (646) 873-6087.

  2. Abrir WhatsApp y enviar la palabra “Hola” a ese contacto.

  3. El bot enviará un menú con opciones; seleccionar “Dudas migratorias”.

  4. Formular las preguntas que se tengan sobre estatus, derechos o trámites.

  5. Recibir respuestas instantáneas basadas en información oficial y confiable.

Esta herramienta pretende ser una guía accesible para quienes enfrentan barreras idiomáticas o para quienes no cuentan con asesoría legal especializada, pero no sustituye el acompañamiento de abogados en casos legales complejos.

