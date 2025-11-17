ChatMigrante: así funciona el nuevo bot de WhatsApp que ofrece respuestas a migrantes en EEUU ante posible deportación

La comunidad latina en Estados Unidos enfrenta con frecuencia incertidumbre y dificultad para acceder a información confiable sobre su estatus migratorio.
Para atender esta necesidad, se creó ChatMigrante, un asistente virtual vía WhatsApp que responde preguntas sobre temas migratorios en español, de forma gratuita y rápida.
ChatMigrante es un chatbot desarrollado por la organización Factchequeado, que usa inteligencia artificial para ofrecer respuestas basadas en fuentes oficiales y actualizadas.
No requiere registro ni recopila datos personales, y está diseñado para facilitar el acceso a orientación inicial sobre estatus migratorio, trámites como visas o residencia, y derechos civiles básicos, como la forma de actuar ante una posible detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El desarrollo de esta herramienta ocurre en un contexto de políticas migratorias estrictas, donde el gobierno federal ha aumentado deportaciones y tomado medidas para facilitar la detención de migrantes sin autorización legal. Estas políticas afectaron especialmente a ciudades conocidas como “santuarios”, que limitan la colaboración con agencias federales.
Paso a paso para usar ChatMigrante
-
Agregar a los contactos del celular el número +1 (646) 873-6087.
-
Abrir WhatsApp y enviar la palabra “Hola” a ese contacto.
-
El bot enviará un menú con opciones; seleccionar “Dudas migratorias”.
-
Formular las preguntas que se tengan sobre estatus, derechos o trámites.
-
Recibir respuestas instantáneas basadas en información oficial y confiable.
Esta herramienta pretende ser una guía accesible para quienes enfrentan barreras idiomáticas o para quienes no cuentan con asesoría legal especializada, pero no sustituye el acompañamiento de abogados en casos legales complejos.
