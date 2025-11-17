Comienzan las multas automatizadas por invadir carriles de autobús en New York: conoce el monto podría golpear tu bolsillo

Suscríbete a nuestros canales

La implementación de multas automatizadas por invadir carriles exclusivos de autobús ya está en marcha en zonas de Queens y El Bronx.

Los conductores que utilicen indebidamente estos carriles, bloqueen paradas o estacionen en doble fila en las rutas afectadas recibirán sanciones económicas, según informó la agencia de transporte local. La medida busca mejorar la eficiencia y seguridad del transporte público en la ciudad.

La información fue extraída del portal web de la agencia de transporte, que detalla el inicio de las multas por infracciones captadas mediante cámaras automáticas (ACE). Estas sanciones se aplican en las rutas Q6 de Queens y Bx20, Bx3 y Bx7 del Bronx, y se extenderán a otras rutas en los próximos días. Las multas oscilan entre 50 y 250 dólares, dependiendo de la reincidencia.

Ampliación del programa ACE

El programa ACE ya cubre 47 rutas en los cinco distritos de la ciudad. La semana pasada, se anunció la inclusión de las rutas Bx9 y Bx15 del Bronx, así como las rutas B11 y B63 de Brooklyn.

A partir del lunes, comenzó un período de advertencia de 60 días, durante el cual los conductores recibirán notificaciones en lugar de multas. Una vez finalizado este periodo, se aplicarán sanciones económicas.

Actualmente, más de 1400 autobuses están equipados con cámaras ACE, que supervisan 545 millas de rutas y atienden a más de 840 000 pasajeros diarios. Según la agencia, las rutas con control automatizado han registrado un aumento promedio del 5% en la velocidad de los autobuses, con picos de hasta el 30% en algunos corredores.

Además, se ha observado una reducción del 20% en colisiones, entre un 5% y 10% en emisiones, y una disminución del 40% en paradas bloqueadas. Solo el 12% de los conductores multados reinciden más de dos veces. Cada ruta cuenta con señales que indican la presencia de cámaras activas.

