Policía de Texas aumenta vigilancia y aplica multas de $200 en Navidad: sepa las razones

La llegada de la temporada navideña dispara el tráfico y el riesgo de accidentes en ciudades clave como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, Estados Unidos (EEUU).

Este escenario obliga a las autoridades locales a reforzar la vigilancia de tránsito, lo que traduce la congestión en un aumento notable de multas para los conductores.

Cuidado con las multas caras

Según el Departamento de Transporte de Texas, la policía aplica con mayor rigor las multas por no respetar señales de alto y semáforos.

Saltarse estas señales cuesta a los conductores entre $75 y $200 dólares, dependiendo de la localidad, reseña en su sitio web El Mañana de Nuevo Laredo.

Los choques menores, que aumentan en noviembre y diciembre, provocan además cargos adicionales y multas más altas, agrega el reporte.

Recomendaciones vitales

Expertos en seguridad vial recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y prestar máxima atención a las luces y señales, especialmente cerca de zonas comerciales.

En Texas, respetar los altos no solo garantiza la seguridad, sino que también protege la economía de los conductores ante la estricta vigilancia de las autoridades.

