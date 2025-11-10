Pasos esenciales para reportar el robo de vehículo ante el Cicpc: así puede activar la búsqueda

Suscríbete a nuestros canales

El robo o hurto de un vehículo es un evento que requiere una acción inmediata y coordinada por parte del ciudadano afectado.

La prontitud en la denuncia es un factor determinante para activar los mecanismos de búsqueda y aumentar las posibilidades de recuperación, siendo esta la primera línea de defensa ante este tipo de delitos.

Para iniciar el proceso, es fundamental seguir los protocolos establecidos por las autoridades venezolanas, principalmente el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Reporte telefónico 8nmediato (Paso 1: activación rápida)

De acuerdo con la Coordinación de Enlaces del INTT, el primer paso y el más urgente es contactar a la autoridad de tránsito para activar la alerta de búsqueda.

Llamada rápida : comuníquese de inmediato al número telefónico 0800-DIRVEHI (0800-347-83-44).

: comuníquese de inmediato al número telefónico 0800-DIRVEHI (0800-347-83-44). Registro provisional : su vehículo será registrado en el sistema del INTT como "SOLICITADO" por un lapso de 24 horas.

: su vehículo será registrado en el sistema del INTT como "SOLICITADO" por un lapso de 24 horas. Alerta activada: esta llamada activa inmediatamente la alerta de búsqueda a nivel nacional.

Importancia de las evidencias fotográficas

Si bien el reporte telefónico es el primer paso, contar con material gráfico del vehículo es un elemento clave para la identificación.

Tenga a mano en su teléfono o correo electrónico fotografías recientes y claras de su vehículo. Asegúrese de incluir imágenes de los cuatro ángulos del automóvil.

Una imagen que muestre alguna característica específica o un detalle único puede ser la clave para su identificación.

Formalización de la denuncia ante el CICPC (Paso 2: proceso legal)

Luego de la notificación telefónica, es obligatorio formalizar la denuncia ante el cuerpo de investigaciones para completar el proceso legal.

Dirigirse a la sede del CICPC es indispensable y debe hacerse inmediatamente después del reporte telefónico. Acuda a la delegación del CICPC más cercana a su residencia o al lugar donde ocurrió el hecho.

Allí deberá formalizar la denuncia y completar todo el proceso legal, lo cual es vital para cualquier gestión de recuperación o seguro posterior.

La rapidez con la que se actúa tras el robo o hurto es crucial. Seguir estos pasos de manera consecutiva y sin demora garantiza que la alerta se emita a tiempo y que el proceso legal se active de forma efectiva.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube