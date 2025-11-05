Reconocida marca de ropa anuncia inauguración de su tienda futurista en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida marca venezolana de ropa casual inspirada en la moda italiana, Estivaneli, anunció la modernización de su tienda en el Nivel Autopista del Sambil de Chacao.

A través de las redes sociales, detallaron que el próximo viernes 07 de noviembre, abrirán al público con su nuevo concepto que "fusiona el arte con la moda".

El origen de la marca Estivaneli se remonta al año 2000, sin embargo, la empresa se posicionó como una marca internacional con sede en Panamá en 2021, fortaleciendo su presencia en América Latina.

