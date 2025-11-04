Maduro se pronuncia por la mala racha de los Leones del Caracas: esto preguntó a sus dueños

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 03 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro se refirió al mal inicio de temporada que enfrentan los Leones del Caracas, equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Durante su programa Con Maduro +, el mandatario preguntó a los dueños de los melenudos de manera jocosa: "¿Qué pasa con el Caracas?".

“¿Qué le pasa al Caracas, vale? ¿Qué le pasa a los dueños del Caracas? ¿Vamos a tener que cumplir la profecía de entregar el Caracas a las comunas del Caracas para que funcione?'”, dijo entre risas.

Asimismo, lamentó que el equipo capitalino haya perdido sus dos primeros juegos con su eterno rival, los Navegantes del Magallanes: "duele mucho perder contra Magallanes", bromeó Maduro.

En los primeros 14 juegos de la temporada 2025 - 2026, los Leones del Caracas tienen récord de 8 juegos perdidos y 6 ganados, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. En el último peldaño se encuentran los Navegantes del Magallanes con racha de 9 encuentros perdidos y 5 ganados.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube